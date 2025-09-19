Ev İşi Yaparken Kaç Kalori Yakıyorsun?

Ev işi deyip geçme, o basit görünen hareketler aslında vücudunu ciddi şekilde çalıştırıyor! Süpürgeyi eline aldığında kol ve bacak kasların devreye giriyor, yerleri silerken squat yapıyormuş gibi hissediyorsun, bulaşık yıkarken bile küçük ama etkili bir kardiyo seansı yapıyorsun.

Peki hiç düşündün mü, bütün bu küçük uğraşlar gün sonunda kaç kalori yakmana yardımcı oluyor? Hadi gel, senin ev işi tarzın ve hareket miktarınla günde kaç kalori yaktığını söyleyelim!