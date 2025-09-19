Ev İşi Yaparken Kaç Kalori Yakıyorsun?
Ev işi deyip geçme, o basit görünen hareketler aslında vücudunu ciddi şekilde çalıştırıyor! Süpürgeyi eline aldığında kol ve bacak kasların devreye giriyor, yerleri silerken squat yapıyormuş gibi hissediyorsun, bulaşık yıkarken bile küçük ama etkili bir kardiyo seansı yapıyorsun.
Peki hiç düşündün mü, bütün bu küçük uğraşlar gün sonunda kaç kalori yakmana yardımcı oluyor? Hadi gel, senin ev işi tarzın ve hareket miktarınla günde kaç kalori yaktığını söyleyelim!
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını seçer misin?
3. Evde en sık yaptığın iş hangisi?
4. Yerleri silmek deyince aklına ne geliyor?
5. Ev işini spor yerine sayar mısın?
6. Ütü yaparken hislerin?
7. Eğer ev işi bir spor dalı olsaydı, hangisi olurdu?
8. Son sorumuz! Sence 1 saat evi süpürmek kaç kalori yakar?
Günlük yaklaşık 500–700 kalori!
Günlük yaklaşık 400–600 kalori!
Günlük yaklaşık 300–500 kalori!
Günlük yaklaşık 100–200 kalori!
