Ev İşi Yaparken Kaç Kalori Yakıyorsun?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
19.09.2025 - 10:33

Ev işi deyip geçme, o basit görünen hareketler aslında vücudunu ciddi şekilde çalıştırıyor! Süpürgeyi eline aldığında kol ve bacak kasların devreye giriyor, yerleri silerken squat yapıyormuş gibi hissediyorsun, bulaşık yıkarken bile küçük ama etkili bir kardiyo seansı yapıyorsun.

Peki hiç düşündün mü, bütün bu küçük uğraşlar gün sonunda kaç kalori yakmana yardımcı oluyor?  Hadi gel, senin ev işi tarzın ve hareket miktarınla günde kaç kalori yaktığını söyleyelim!

1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Evde en sık yaptığın iş hangisi?

4. Yerleri silmek deyince aklına ne geliyor?

5. Ev işini spor yerine sayar mısın?

6. Ütü yaparken hislerin?

7. Eğer ev işi bir spor dalı olsaydı, hangisi olurdu?

8. Son sorumuz! Sence 1 saat evi süpürmek kaç kalori yakar?

Günlük yaklaşık 500–700 kalori!

Sen ev işi yaparken resmen spor salonuna gitmiş gibi oluyorsun! Süpürgeyi eline aldığında koşu bandına çıkmış gibi hareket ediyor, yerleri silerken squat yapıyormuş gibi hissediyorsun. Ütü yaparken bile sadece beklemekle yetinmiyor, o kolları kullanarak gizli bir kardiyo seansı yapıyorsun. Gün sonunda toplamda 500–700 kalori yakmış oluyorsun, yani bir öğle yemeğini rahatlıkla telafi edebilirsin. Evin tertemiz, sen formdasın, moralin yüksek. Kim demiş ev işi sıkıcı diye?

Günlük yaklaşık 400–600 kalori!

Senin için ev işi demek, “misafir geliyor!” alarmının çalması demek. Normalde evde rahat takılıyorsun ama kapı çaldığında içindeki Usain Bolt ortaya çıkıyor. 10 dakikada süpürge, 5 dakikada toz alma, 2 dakikada yer silme… O telaşta hem evi toparlıyorsun hem de 400–600 kalori yakıyorsun! Spor salonuna gitmeye gerek yok, o stres ve panik senin sporun oluyor. Bir sonraki misafir çağrısında hazır ol, kalori hesabı bile yapamayacaksın!

Günlük yaklaşık 300–500 kalori!

Sen ev işini sıkıcı bir görev olarak görmüyorsun, tam tersine bir sahne performansı gibi yaşıyorsun. Müzik açıyorsun, süpürgeyi mikrofon yapıp ritim tutuyor, cam silerken dans hareketleri ekliyorsun. Hatta bulaşık yıkamak bile senin için mini bir koreografi oluyor. Gün sonunda 300–500 kalori yakıyorsun ve hem evi topluyorsun hem de ruhunu besliyorsun. Ev işinden sıkılanlara taş çıkartırsın!

Günlük yaklaşık 100–200 kalori!

Senin için ev işi yapmak son çare, hatta zorunluluk olmasa hiç bulaşmayacaksın. Çoğu zaman erteleme taktiklerin hazır, fırsatını bulunca işi başkasına devrediyorsun. “Spor mu? Ev işi mi?” dersen, ikisinden de kaçıp kanepede dizi izleme ihtimalin yüksek. Gün sonunda yakılan kalori sadece 100–200 civarında kalıyor ama olsun, senin önceliğin keyif almak. Ev işi stresinden uzak dururken bile küçük hareketlerle biraz enerji harcıyorsun.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
