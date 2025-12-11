onedio
Ekonomi
Euro Türk Lirası Karşısında Rekor Kırdı! Euro İlk Kez 50 Lirayı Geçti

Dilara Şimşek
11.12.2025 - 14:46

Euro Türk lirası karşısında rekor kırdı. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimiyle birlikte dövizde hareketlilik yaşandı. Bu hareketliliğin ardından euroda rekor geldi. Euro ilk kez 50 TL’yi aştı.

Euro ne kadar? Euro/TL'de son durum.

Euro, Türk Lirası karşısında rekor kırdı. 11 Aralık 2025 Perşembe günü euro 50 TL'yi aştı. 

Saat 14.44 itibarıyla euro 50.04 TL'den işlem gördü. ABD Merkez Bankası (Fed) dün, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürdü. Fed’in faiz indirimi yüzde 3,5-3,75 aralığında oldu. Fed’in faiz kararının ardından altında düşüş meydana geldi, euroda ise yükseliş kaydedildi.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
