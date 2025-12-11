Merkez Bankası Yılın Son Faiz Kararını Açıkladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın son faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası politika faizini 150 puan indirerek yüzde 38’e çekti.
Öte yandan bir önceki faiz kararında, faiz yüzde 39.5 seviyesine indirilmişti.
2025 Aralık Faiz Kararı: Yılın Son Faiz Kararı Kaç Oldu?
