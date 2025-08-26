onedio
Esra Erol Ne Zaman Başlayacak 2025? Esra Erol'da Yeni Sezon Ne Zaman?

Dilara Bağcı
26.08.2025 - 21:09

TV ekranları yeni sezon için gün saymaya başladı. Bu sezonda da kanallarda birbirinden farklı yapımlar, yepyeni diziler karşımıza çıkacak. Geçtiğimiz sezonda merakla takip edilen programların, dizilerin yeni sezonları da bizlerle olacak. Yaz aylarının son günleri yaşanırken televizyon dünyasının takvimi de netleşmeye başladı.

Gündüz kuşağının sevilen yapımı Esra Erol'da programının ne zaman başlayacağı merak konusu olmuştu. Esra Erol'da yeni sezon tarihi belli oldu.

Peki Esra Erol yeni sezon ne zaman başlıyor?

Esra Erol'da Yeni Sezon Ne Zaman Başlıyor?

Esra Erol'da yeni sezon 1 Eylül'de başlayacak. Esra Erol yeni bölümleri, 1 Eylül 2025 Pazartesi gününden itibaren aynı yayın saatinde ekranlarda olacak. 

Esra Erol'da yeni sezon yayın tarihi, geçtiğimiz günlerde netleşti ve program tarafından duyurusu yapıldı. Yapılan duyuruda aşağıdaki ifadelere yer verildi:

'KAYIPLARINIZ İÇİN UMUT HER ZAMAN VAR! YALNIZ DEĞİLSİNİZ, ESRA EROL VAR.BİZE ULAŞIN!

*EVLADINA ULAŞAMAYAN AİLELER YALNIZ DEĞİLSİNİZ! HER ZAMAN BİR UMUT VAR! BİZE ULAŞIN!

ESRA EROL’DA YENİ SEZONU 1 EYLÜL’DE BAŞLIYOR. WHATSAPP HATTIMIZDAN HEMEN BAŞVURU YAPABİLİRSİNİZ!'

Esra Erol'da Hangi Kanalda Çıkıyor, Saat Kaçta?

Esra Erol'da ATV ekranlarında yayınlanıyor. Dikkat çekici dosyaları, aileleri, kayıpları ve ölümleri araştıran Esra Erol'da programı bu sezonda da merakla bekleniyor. 

Esra Erol'da yeni sezonda ATV ekranlarında, aynı yayın saatinde ekranlarda olacak. Esra Erol'un programı haftaiçi her gün yayınlanacak.

