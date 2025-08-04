onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Müge Anlı Yeni Sezon 2025 Ne Zaman? Müge Anlı Yeni Bölümler Ne Zaman Başlıyor?

Müge Anlı Yeni Sezon 2025 Ne Zaman? Müge Anlı Yeni Bölümler Ne Zaman Başlıyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
04.08.2025 - 14:44

Gündüz kuşağı denilince aklımıza ilk olarak Müge Anlı geliyor hiç şüphesiz. Yıllardır çözüme kavuşturduğu cinayetlerle, bulduğu kayıplarla, çözdüğü problemlerle tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği Müge Anlı'nın yeni sezonu da büyük bir merakla bekleniyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezon tarihi araştırılıyor.

Peki Müge Anlı yeni sezon 2025 ne zaman? Müge Anlı ne zaman başlayacak?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Müge Anlı ile Tatlı Sert Yeni Sezon, Yeni Bölümler Ne Zaman 2025?

Müge Anlı ile Tatlı Sert Yeni Sezon, Yeni Bölümler Ne Zaman 2025?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 27 Haziran Cuma günü sezon finali yaparak ekranlara ara verdi. Yaz döneminin ardından yeniden ekranlara gelecek olan Müge Anlı'nın yeni bölüm tarihleri ise henüz belli olmadı. 

Müge Anlı'nın yeni bölüm tarihleri henüz duyurulmadı. Ancak Müge Anlı'nın yeni sezonda Eylül ayında başlaması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde Müge Anlı yeni sezon tarihini burada bulabilirsiniz.

Müge Anlı Hangi Kanalda Çıkıyor?

Müge Anlı Hangi Kanalda Çıkıyor?

Müge Anlı, işlediği kayıplar ve aydınlattığı cinayetlerle Türkiye gündeminde yakından takip ediliyor. Reyting sıralarında başı çeken Müge Anlı, gündüz kuşağının en sevilen progamları arasında. İlk olarak 2008 yılında yayın hayatına başlayan Müge Anlı ATV ekranlarında yayınlanıyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonda da ATV ekranlarında yayınlanacak.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın