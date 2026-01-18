Esnaf Kredisi ve Kefalet Faiz Oranları: Şartlar Neler, Hesaplama Nasıl Yapılır?

Esnaf kredisi ticari kredilere kıyasla daha uygun faiz oranları, esnek vade seçenekleri ve kefalet desteği sayesinde birçok esnaf için erişilebilir bir finansman imkanı sunar ve kredi limitinin ihtiyaca göre belirlenebilmesi planlama açısından avantaj sağlar. Ancak bu kredilerde faiz ve masraflar toplam geri ödeme tutarını yükseltebilir, kefil ya da teminat zorunluluğu bazı esnaflar için ek yük oluşturabilir. Kredi tutarı ve vade doğru hesaplanmadığında ödeme güçlüğü yaşanma riski vardır. Bu nedenle esnaf kredisi avantajları kadar sorumlulukları da olan ve mutlaka hesaplanarak kullanılması gereken bir finansman aracıdır.