Esnaf Kredisi ve Kefalet Faiz Oranları: Şartlar Neler, Hesaplama Nasıl Yapılır?

etiket Esnaf Kredisi ve Kefalet Faiz Oranları: Şartlar Neler, Hesaplama Nasıl Yapılır?

Nida Ataman
Nida Ataman
18.01.2026 - 14:01

Dükkanı büyütmek, yeni makine almak ya da şu işleri biraz rahatlatayım demek isteyen esnaflar burada mı? Kredi kelimesi kulağa biraz resmi gelse de doğru kullanıldığında esnafın en iyi yol arkadaşı olabiliyor. Hele bir de kefaletli esnaf kredileri varsa işler biraz daha tatlılaşıyor. Faiz oranı nedir, kim kefil olur, geri ödeme nasıl hesaplanır derken kafalar bazen karışabiliyor. Hadi gel, esnaf kredisi işini birlikte çözelim.

Esnaf kredisi, işletmenin günlük düzenini ve büyüme planlarını desteklemek için kullanılır.

Esnaf kredisi işletmenin nakit ihtiyacını karşılamak, günlük giderleri dengelemek veya yeni yatırımlar yapmak isteyen esnaflar için hazırlanan finansman desteğidir. Küçük işletmelerin banka kredisi gibi zor süreçlerle boğuşmadan ulaşabileceği bir kaynaktır çünkü bu kredide esnafın kendi özel koşulları göz önüne alınır. Esnaf kredisi, işletme sermayesini güçlendirecek bir tür destek gibidir. Bu destek sayesinde küçük esnaf da işletmesini büyütme veya nakit sıkışıklığını aşma fırsatı bulur.

Başvuru süreci belirli kurumlar üzerinden yürütülür ve standart belgeler talep edilir.

Esnaf kefalet kredisi genellikle Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) aracılığıyla yürütülür yani doğrudan kooperatife başvurursun ve bu kooperatif kredi sürecini yönetir. Başvuru sırasında vergi levhası, esnaf sicil belgesi, oda faaliyet belgesi gibi bazı evrakları hazırlamak gerekir. Bu belgeler işletmenin yasal ve aktif bir esnaf olduğunu kanıtlamak için gereklidir. Ayrıca kooperatif üyeliğin de sürecin bir parçasıdır. Belgeler eksiksiz olduğunda süreç daha hızlı işler.

Esnaf kredisi için işletmenin aktif ve düzenli çalışıyor olması beklenir.

Esnaf kredisi almak için bazı temel şartlar vardır. Başvuran kişinin Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na kayıtlı olması gerekir. İşletmenin genellikle en az birkaç aylık faaliyeti olması beklenir. Vergi mükellefi olunması ve vergi levhasının aktif olması şarttır. Başvuru sahibinin kredi notu ve finansal geçmişi incelenir. İş yeri adresin, kooperatifin çalışma bölgesi içinde kalmalıdır. Bu şartlar, esnaf kredisine uygunluğunu belirler. Şartlar yerine getirilmeden başvuru yapılması genellikle olumsuz sonuçlanır.

Kefalet ve teminat uygulamaları krediye erişimi kolaylaştıran temel unsurlardır.

Esnaf kefalet kredisi sürecinde kefil göstermek çoğu durumda zorunludur. Kefil, kooperatifin ya da kredi kuruluşunun bu kredi geri ödenir güvencesini artırır ve onay sürecini kolaylaştırır. Kefil göstermek istemeyen esnaflar bazı durumlarda gayrimenkul gibi teminatlar sunarak da krediyi alabilirler. Bu, kefil desteğinin yerine geçen bir alternatiftir. Kefilin de genelde belirli üyelik veya statü şartlarını sağlaması beklenir. Bu yüzden kefil veya teminat konusu kredinin onay sürecinde çok önemlidir.

Faiz oranı ve vade süresi kredi geri ödemesinin toplam maliyetini belirler.

2025 yılında esnaf kefalet kredilerinde yıllık faiz oranı %25 olarak belirlenmiştir. Üst limit ise kooperatifin risk grubuna göre 1.000.000 TL’ye kadar çıkabilir. Faiz oranı ve vade süresi kredinin toplam maliyetini belirler. Faiz sabit kalır bu yüzden vade uzadıkça toplam ödeme artar ancak aylık taksit düşer. Kısa vadede ise aylık taksit yükselir ama toplam geri ödeme daha düşük olur. Hesaplama yapılırken faiz, vade ve taksit dengesi iyi planlanmalıdır.

Bu kredi türü küçük ve orta ölçekli birçok esnaf meslek grubuna hitap eder.

Esnaf kefalet kredisi küçük işletme sahiplerine yönelik bir kredidir. Bakkal, manav, berber, terzi, kuaför, küçük kafeterya işletmecisi, kırtasiye sahibi, nakliyeci gibi pek çok geleneksel esnaf bu krediden faydalanabilir. Üretim yapan küçük atölyeler de aynı şekilde başvurabilirler. Kısacası sektöre çok geniş bir kapsama alanı tanınır. Amaç ekonomide küçük işletmelerin ayakta kalmasını sağlamaktır.

Esnaf kredisi doğru planlandığında avantaj sağlar ancak dezavantajı da yok değildir.

Esnaf kredisi ticari kredilere kıyasla daha uygun faiz oranları, esnek vade seçenekleri ve kefalet desteği sayesinde birçok esnaf için erişilebilir bir finansman imkanı sunar ve kredi limitinin ihtiyaca göre belirlenebilmesi planlama açısından avantaj sağlar. Ancak bu kredilerde faiz ve masraflar toplam geri ödeme tutarını yükseltebilir, kefil ya da teminat zorunluluğu bazı esnaflar için ek yük oluşturabilir. Kredi tutarı ve vade doğru hesaplanmadığında ödeme güçlüğü yaşanma riski vardır. Bu nedenle esnaf kredisi avantajları kadar sorumlulukları da olan ve mutlaka hesaplanarak kullanılması gereken bir finansman aracıdır.

