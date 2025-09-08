Eski Voleybolcu Duygu Bal ile Filenin Sultanları’nın Yıldızı İlkin Aydın Arasında 'Sosyal Medya' Tartışması

İlkin Aydın, gümüş madalya aldığımız turnuvada TRT mikrofonlarına yaptığı açıklamada 'İkinci olmak, üçüncü olmak değersizleştirilmesin' diyerek yaşadıkları gurura herkesi ortak etmişti. Başarılı sporcu Instagram'dan da çok konuşulacak duygusal bir mesajla madalyayı kutladı. İşte İlkin Aydın'ın harika fotoğraflarla dolu paylaşımındaki mesajı:

'Yazılacak, söylenecek o kadar çok şey var ki... Dünyanın zirvesinde parlayan, Türk kadınının gücünü herkese gösteren bu takımın bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. 🇹🇷❤️

Tarihe geçen bir gümüş madalya, geleceğe ışık tutacak bir dünya ikinciliği kazandığımıza inanıyorum.

Tribünde, parklarda, evinde televizyon bilgisayar başında kalbi bizimle atan herkese kocaman kalp ❤️

ha bu arada dinlersin dinlemezsin, yapıyorum kızlarımla manifest 😎🤘🏻'