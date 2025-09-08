onedio
Haberler
Spor
Voleybol
Eski Voleybolcu Duygu Bal ile Filenin Sultanları’nın Yıldızı İlkin Aydın Arasında 'Sosyal Medya' Tartışması

survivor Filenin Sultanları
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.09.2025 - 09:06

Dünya 2.’si olarak ülkemize her zamanki gibi büyük gurur yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın yıldızlarından İlkin Aydın’ın sosyal medya kullanımına laf eden eski voleybolcu ve Survivor yarışmacısı Duygu Bal’a milli voleybolcudan cevap geldi. 

27 yaşında voleybol kariyerini bitirip Survivor kariyerine başlayan Duygu Bal’ın, Dünya 2.’si olan milli takımımızın yıldızlarından olan İlkin Aydın hakkındaki paylaşımlarına sosyal medya kullanıcılarından da tepkiler yükseldi. 

İşte eski voleybolcu Duygu Bal ve Filenin Sultanları’ndan İlkin Aydın arasında X’te yaşananlar…

Filenin Sultanları, her zaman yaptığı gibi bir kez daha göğsümüzü kabarttı, bize büyük gurur yaşattı.

Dünya Şampiyonası’nda finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İtalya ile karşı karşıya geldi. Dişe diş geçen maç finale setine kaldı ancak İtalya son setteki etkili oyunu ile maçı 3-2 kazanarak Dünya Şampiyonu oldu. Ancak Filenin Sultanları, aldığı gümüş madalya ile hem dünya 2.’si oldu hem de katıldıkları her turnuvada olduğu gibi bir kez daha bize çok büyük gurur yaşattı.

Takımın yıldızlarından İlkin Aydın’ın maç sonu yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

İlkin Aydın, gümüş madalya aldığımız turnuvada TRT mikrofonlarına yaptığı açıklamada 'İkinci olmak, üçüncü olmak değersizleştirilmesin' diyerek yaşadıkları gurura herkesi ortak etmişti. Başarılı sporcu Instagram'dan da çok konuşulacak duygusal bir mesajla madalyayı kutladı. İşte İlkin Aydın'ın harika fotoğraflarla dolu paylaşımındaki mesajı: 

'Yazılacak, söylenecek o kadar çok şey var ki... Dünyanın zirvesinde parlayan, Türk kadınının gücünü herkese gösteren bu takımın bir parçası olduğum için gurur duyuyorum. 🇹🇷❤️

Tarihe geçen bir gümüş madalya, geleceğe ışık tutacak bir dünya ikinciliği kazandığımıza inanıyorum.

Tribünde, parklarda, evinde televizyon bilgisayar başında kalbi bizimle atan herkese kocaman kalp ❤️

ha bu arada dinlersin dinlemezsin, yapıyorum kızlarımla manifest 😎🤘🏻'

İlkin Aydın’ın bu paylaşımına eski voleybolcu ve eski Survivor yarışmacısı olan Duygu Bal’dan tepki geldi.

Duygu Bal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda İlkin Aydın’ı hedef alarak tepki paylaşımları yaptı. Duygu Bal paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı: “Arkadaşlar bu takım oyunu ya İlkin i linçlemenin bir manası yok … kızın kapasitesi bu kadar yine yapabildiklerinin en iyisini yaptı zamanla ve tecrübeyle en hatasız seviyeye gelebilir bir oyuncu…. Burada üzücü olan şey şu profesyonel bir sporcu iken Messi/ Ronaldo seviyesindeymiş gibi sosyal medyada siyasi politik duruşlar içerisinde de kendini çok gösterirsen işler ters gittiğinde durum hep sana yazar… ki voleybolun Messi‘si olanlar bile profesyonel oyuncuyken sosyal medyada yoklar doğrusu da bu zaten”

Duygu Bal’ın bu sözlerine İlkin Aydın’dan bomba bir cevap geldi.

İlkin Aydın paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “küçük yaşta evlendirilen çocuklar için, öldürülen kadınlar için, anayasal hak için, hukuk için, adalet için susmamak bir tercihtir. siz tercih etmiyorsanız o sizin bileceğiniz iş, messi tercih etmiyorsa o da onun bileceği iş. bunu siyaset sanmak :) kimin işi bilemiyorum”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
