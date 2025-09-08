Eski Voleybolcu Duygu Bal ile Filenin Sultanları’nın Yıldızı İlkin Aydın Arasında 'Sosyal Medya' Tartışması
Dünya 2.’si olarak ülkemize her zamanki gibi büyük gurur yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın yıldızlarından İlkin Aydın’ın sosyal medya kullanımına laf eden eski voleybolcu ve Survivor yarışmacısı Duygu Bal’a milli voleybolcudan cevap geldi.
27 yaşında voleybol kariyerini bitirip Survivor kariyerine başlayan Duygu Bal’ın, Dünya 2.’si olan milli takımımızın yıldızlarından olan İlkin Aydın hakkındaki paylaşımlarına sosyal medya kullanıcılarından da tepkiler yükseldi.
İşte eski voleybolcu Duygu Bal ve Filenin Sultanları’ndan İlkin Aydın arasında X’te yaşananlar…
Filenin Sultanları, her zaman yaptığı gibi bir kez daha göğsümüzü kabarttı, bize büyük gurur yaşattı.
Takımın yıldızlarından İlkin Aydın’ın maç sonu yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.
İlkin Aydın’ın bu paylaşımına eski voleybolcu ve eski Survivor yarışmacısı olan Duygu Bal’dan tepki geldi.
Duygu Bal’ın bu sözlerine İlkin Aydın’dan bomba bir cevap geldi.
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
