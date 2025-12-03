Eski Aşkınla Yüzleşmek İsteseydin Hangi Şarkıyı Açardın?
Bu test, eski aşkınla karşı karşıya geldiğinde açacağın o müthiş uygun şarkıyı bulmana yardım edecek. Hazırsan, geçmişe küçük bir yolculuğa çıkıyoruz.
1. Söyle baklaım ex'ten next olur mu?😂
2. Şimdi mesaj atsa cevap alabilir mi?
3. Onu hiç tanımamış olmayı diler miydin?
4. Geçmişte eksik kalan bir şey olduğunu hissediyor musun?
5. Peki, ilişki içindeyken karşı tarafa ne kadar güvenirdin? Puanla bakalım!
6. Geçmişi beyninden sildirecek bir makine olsa onunla olan anılarını sildirir miydin?
7. Sence aranızdaki şeyin adı neydi?
8. Onu unutmak gerçekten zor oldu mu?
Sezen Aksu - "Biliyorsun"
Müslüm Gürses - Affet
Kalben- Sadece
