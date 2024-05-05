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Enflasyonu Düşürmek İçin Alınan Önlemlerle Birlikte Kredi Kartı Kullanımında Dikkat Etmeniz Gerekenler

etiket Enflasyonu Düşürmek İçin Alınan Önlemlerle Birlikte Kredi Kartı Kullanımında Dikkat Etmeniz Gerekenler

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
05.05.2024 - 14:01

Kredi kartı kullanımı artık çok fazla. Bu kullanımın önüne geçilmesi için bazı önlemler alınıyor. Bu sayede de enflasyonu düşürmek planlanıyor.  Alınan önlemlerin yanında kredi kartı kullanırken dikkat etmeniz gerekenler neler biliyor musunuz?

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Enflasyon en basit tanımıyla belirli bir zamandaki mal ve hizmet fiyatlarının artışı olarak açıklanabilir.

Markette etiket fiyatlarının artmasıyla kendini gösteren enflasyon, alım gücündeki değişiklikler olarak da tanımlanabiliyor. Enflasyon arttıkça kişilerin alım gücü düşüyor. Eğer sürekli bir artış içindeyse fiyatları takip etmek de zorlaşıyor.

Kredi kartı kullanımı Türkiye'de oldukça yüksek. Şubat 2024 verisine göre Türkiye'deki kredi kartı sayısı 93.832.954.

Bu kadar kredi kartının kullanılması enflasyonu yükseltiyor mu sorusu kafaları karıştırmıyor değil.

Geçtiğimiz aylarda Maliye Bakanı da kredi kartı taksiti uygulamasının sadece Türkiye'de olduğunu söyledi. Taksit uygulamasının gelirden fazla harcamaya neden olduğunu da ekledi.

Geçtiğimiz aylarda Maliye Bakanı da kredi kartı taksiti uygulamasının sadece Türkiye'de olduğunu söyledi. Taksit uygulamasının gelirden fazla harcamaya neden olduğunu da ekledi.

Kredi kartı kullanımının enflasyonu artırdığı söyleniyor ve enflasyon artışı sonrasında kredi kartları için yeni sınırlamalar gelmesi gerektiği konuşuluyor. 

Peki bu önlemler alınırken biz kredi kartı kullanımında nelere dikkat etmeliyiz?

Önce kartla bir şeyler alırken karttan çekilen paranın nakit para olmadığını anlamanız gerek.

Kredi kartlarını hepimiz sanki kendi paramızmış gibi harcıyoruz. Ama aslında bu pek doğru değil. Kredi kartı kullanırken o an cebinizde olmayan bir parayı harcıyorsunuz ve 1 ay sonra bunun ödemesini yapmanız gerekecek. Bu bilinçle kredi kartı kullanmak önemli.

Kredi kartı limitini belirlerken dikkatli olmanız gerek!

Kart limitini harcamalarınızın çok üzerine çıkarırsanız o zaman sanki paranız var gibi hissedip harcayabilirsiniz. O yüzden kendi harcamalarınızı bilerek buna uygun bir kredi kartı limiti belirlemelisiniz.

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Taksitli alışveriş yapınca o para cebinizden çıkmıyor zannedebilirsiniz.

Bir alışverişte taksit var deniyorsa dünyalar bizim oluyor. Taksitli alışverişlerde ürünleri bedavaya aldığımızı zannediyoruz ama aslında öyle değil tabii. İster 2 ister 10 taksit olsun o para aylar boyunca cebinizden çıkacak. Bunu düşünerek sırf taksit imkanı olan ürünleri ihtiyacınız yokken almamanız gerek.

Kartların sadece asgari tutarını ödemek elbette yetmez.

Kartlardaki asgari tutar ödemesi hepimizi yanıltabiliyor. Sanki asgariyi ödemek karttaki tüm borcu ödemek sanıyoruz. Ama ödenmeyen asgari tutarın üstü için faiz işlemeye devam ediyor. Bu yüzden ekstra cebinizden para çıkmaması için kredi kartını kullanırken gelirinizi göz önünde bulundurmanız gerekiyor.

Artık neredeyse kimsede tek kredi kartı yok.

Kredi kartı kullanımının arttığını söylemiştik. Artık kimsede tek bir kredi kartı yok. Herkesin cüzdanında en az 2 kredi kartı bulunuyor. Kredi kartı kullanacaksanız tekiyle yetinmek gerekiyor. Çünkü birden fazla kredi kartı oldukça hepsini harcamak isteyebiliyoruz.

Son olarak eğer harcamalarınız beklenenin sürekli üstünde geliyorsa o zaman aylık gelir-gider tablosu yapabilirsiniz.

Kredi kartı harcamalarınız beklediğinizin çok üzerindeyse o zaman aylık bir gelir-gider tablosu yapabilir ve buna uygun bir şekilde harcamalarınızı düzenleyebilirsiniz.

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