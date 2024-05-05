Enflasyonu Düşürmek İçin Alınan Önlemlerle Birlikte Kredi Kartı Kullanımında Dikkat Etmeniz Gerekenler

Kredi kartlarını hepimiz sanki kendi paramızmış gibi harcıyoruz. Ama aslında bu pek doğru değil. Kredi kartı kullanırken o an cebinizde olmayan bir parayı harcıyorsunuz ve 1 ay sonra bunun ödemesini yapmanız gerekecek. Bu bilinçle kredi kartı kullanmak önemli.