Enflasyonu Düşürmek İçin Alınan Önlemlerle Birlikte Kredi Kartı Kullanımında Dikkat Etmeniz Gerekenler
Enflasyonu Düşürmek İçin Alınan Önlemlerle Birlikte Kredi Kartı Kullanımında Dikkat Etmeniz Gerekenler
Kredi kartı kullanımı artık çok fazla. Bu kullanımın önüne geçilmesi için bazı önlemler alınıyor. Bu sayede de enflasyonu düşürmek planlanıyor. Alınan önlemlerin yanında kredi kartı kullanırken dikkat etmeniz gerekenler neler biliyor musunuz?
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Enflasyon en basit tanımıyla belirli bir zamandaki mal ve hizmet fiyatlarının artışı olarak açıklanabilir.
Kredi kartı kullanımı Türkiye'de oldukça yüksek. Şubat 2024 verisine göre Türkiye'deki kredi kartı sayısı 93.832.954.
Geçtiğimiz aylarda Maliye Bakanı da kredi kartı taksiti uygulamasının sadece Türkiye'de olduğunu söyledi. Taksit uygulamasının gelirden fazla harcamaya neden olduğunu da ekledi.
Önce kartla bir şeyler alırken karttan çekilen paranın nakit para olmadığını anlamanız gerek.
Kredi kartı limitini belirlerken dikkatli olmanız gerek!
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Taksitli alışveriş yapınca o para cebinizden çıkmıyor zannedebilirsiniz.
Kartların sadece asgari tutarını ödemek elbette yetmez.
Artık neredeyse kimsede tek kredi kartı yok.
Son olarak eğer harcamalarınız beklenenin sürekli üstünde geliyorsa o zaman aylık gelir-gider tablosu yapabilirsiniz.
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