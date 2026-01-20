onedio
article/comments
article/share
Haberler
Seyahat
En İyi Çekmeköy Kahvaltı Mekanları! Çekmeköy’de Uzun Kahvaltı Sofraları Huzur ve Doğa ile Buluşuyor

En İyi Çekmeköy Kahvaltı Mekanları! Çekmeköy’de Uzun Kahvaltı Sofraları Huzur ve Doğa ile Buluşuyor

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
20.01.2026 - 16:19

Türk mutfağında kahvaltı sadece bir öğün değil, aynı zamanda bir kültür, vazgeçilmez bir ritüel ve sosyal bağ kurma alanıdır. Bu yüzden özellikle hafta sonları; uzun sofralar, bitmesini istemeyeceğiniz sohbetler eşliğinde serpme kahvaltı ve geleneksel lezzetlerle taçlanır. Son yıllarda bu geleneksel lezzetlerin yanında kruvasan tabakları, özel tost ve sandviçler de kahve eşliğinde kahvaltı sofralarını renklendiriyor. Sizin de aradığınız güne enfes bir başlangıç ise Çekmeköy'deki en iyi kahvaltı mekanlarını sizin için lerledik. 

Doğanın içinde şık bir sofrada ya da şehrin için bir kafede dostlarınızla güne başlamak için Çekmeköy kahvaltıcılarını ziyaret etmeyi unutmayın. 

İşte, Çekmeköy'ün en iyi kahvaltıcıları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mehmet Efendi Konağı

Mehmet Efendi Konağı

Doğanın huzurlu atmosferinde keyifli bir kahvaltı ise tercihiniz, Mehmet Efendi Konağı tam size göre. Taşdelen Mesire Alanı'nda gölet kıyısındaki konakta serpme kahvaltının tadını çıkarırken, temiz hava eşliğinde lezzet ziyafeti de yaşayacaksınız. Loca alanları, hamak keyfi, çocuk oyun alanları ve film geceleri de ailecek keşfetmeniz gerekenler arasında. 

Adres: Taşdelen Mesire Alanı, Taşdelen, Taşdelen Cd. 20-22, 34794 Çekmeköy/İstanbul

Instagram: @mehmetefendikonagi

Konum

House of Fellas

House of Fellas

Ağaçlarla çevrili bir bahçede kahvaltıdan eğlenceli ve öğretici atölyelere, organizasyondan kütüphane huzuruna ihtiyacınız olan hemen her şeyi bir araya getiren House of Fellas, şehirden kaçıp dinlenme molası isteyenlere göre. Hafta içi kütüphane köşesinde çalışırken kahvaltı edebilir, hafta sonu renkli tabaklar eşliğinde bolca sohbet edebilirsiniz.  

Adres: Merkez Mahallesi, Çavuşbaşı Caddesi, No:109 Çekmeköy, Istanbul, Turkey 34782

Instagram: @houseoffellas

Konum

Londres Kahve

Londres Kahve

Güne kahvesiz başlayamayanlardan mısınız? Londres Kahve'de kahve eşliğinde kruvasan ve Fransız tatlılarıyla güne başlayabilirsiniz. Londres menüsünde yer alan tatlı ve tuzlu kruvasan kahvaltıları ile yeni nesil kahvaltıyı mutlaka denemelisiniz. 

Adres: Taşdelen, Güngören Mah. Tolgahan Sk. NO:3, 34744 Çekmeköy/İstanbul

Instagram: @londreskahve

Konum

Markabahçe Restaurant

Markabahçe Restaurant

Markabahçe Restoran'da her mevsim farklı bir konsept ile kahvaltı keyfi sizi bekliyor. Yazın yemyeşil bahçede, kışın sobalı ve şömineli kış bahçeleri tercih ediliyor. Ayrıca iglolar ve cam odalarda kahvaltı keyfi de sizi bambaşka bir diyara götürecek. Doğanın huzurunu lezzetle birleştirmek için burası tam size göre!  

Adres: Ömerli, Ömerli Cd. No:153, 34799 Çekmeköy/İstanbul

Instagram: @markabahcerestaurant

Konum

The Crust Patisserie

The Crust Patisserie

Günlük hazırlanan el yapımı lezzetler, The Crust Patisserie özel tatlıları ve orijinal Fransız kruvasanları sizi bekliyor. Beşyıldız Mall'daki restoranda güne keyifli bir başlangıç yapabilir ve yeni nesil kahvaltı ile lezzet ziyafeti yaşayabilirsiniz. 

Adres: Mimar Sinan Mah. Yavuz Selim Cad. Beşyıldız 2, Etap Avm, Ata Spor Kulübü D:2. Kat, 34782 Çekmeköy/İstanbul

Instagram: @thecrust.patisserie

Konum

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tike Çekmeköy

Tike Çekmeköy

Kahvaltıda aradığınız bir lezzet klasiği ise Tike Çekmeköy, şık bir restoranda enfes bir başlangıç vadediyor. Yemyeşil bahçede ya da şömine başında akşam yemeği için de doğru adrestesiniz. 

Adres: Merkez Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi Giardino, No:95, 34782 Çekmeköy/İstanbul

Instagram: @tikecekmekoy

Konum

Peride Lezzet Atölyesi

Peride Lezzet Atölyesi

Çekmeköy'de kilo ile kahvaltı konsepti ile dikkat çeken Peride, çocuk oyun alanları ile de kalabalık ailelerin tercihi oluyor. Açık büfe kahvaltının çocuklar için de lezzet ve eğlenceye dönüştüğü bir yer arıyorsanız, Peride Lezzet Atölyesi menülerini inceleyin deriz. 

Adres: Taşdelen Sırrı Çelik Bulvarı No:4, D:12, 34788 Çekmeköy/İstanbul

Instagram: @peride_lezzet_atolyesi

Konum

Chocolate Coffee House

Chocolate Coffee House

Kahvaltı ile başlayan günü dumanı tüten bir kahve ve enfes bir tatlı ile taçlandırmak isteyenlerin adresi, Chocolate Coffee House oluyor! Güne lezzetli bir başlangıç kadar, tatlı bir dokunuşu da önemsiyorsanız, menüyü incelemelisiniz belki de! 

Adres: Merkez Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi NO: 21A Chocolate Coffee House İç Kapı NO: 1, 34782 Çekmeköy/İstanbul

Instagram: @chocolatecoffeehouse

Konum

Nevşe Çekmeköy

Nevşe Çekmeköy

Geleneksel kahvaltıdan vazgeçemeyenler ve sofrada klasiklerin bir araya gelmesini isteyenler, Nevşe'de buluşuyor. Serpme kahvaltı, mıhlama, Antakya zeytini, peynir çeşitleri ve yeni nesil lezzetleri denemek isteyenler için kruvasan ile kahvaltı Nevşe terasında sizi bekliyor.  

Adres: Taşdelen, Turgut Özal Cd. No:133/B, 34788 Çekmeköy/İstanbul

Instagram: @nesvecekmekoy

Konum

Yeşilçam Çekmeköy

Yeşilçam Çekmeköy

Yeşilçam nostaljisini Çekmeköy'de yaşayabilirsiniz desek? Serpme kahvaltı ve biraz da nostalji ile güne başlamak isterseniz, Yeşilçam Çekmeköy'de sizi bekliyoruz. Kahvaltı sonrası kahve ve dostlarla birlikte keyifli vakit geçirmek için oyun salonunda eğlence de burada! Bu arada restoran, her gün 10.00'da konuklarına kapılarını açıyor.    

Adres: Madenciler Mahallesi, Serencebey Cd. 52/D, 34782 Çekmeköy/İstanbul

Instagram: @yesilcamcekmekoy

Konum

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın