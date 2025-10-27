onedio
Elinizin Altında Mutlaka Bir Tane Olması Gereken Cilt Bariyerini Güçlendiren Ürünler

Meryem Hazal Çamurcu
27.10.2025 - 15:01

Cildimiz gün içinde birçok şeyle karşılaşıyor. Stres, hava kirliliği, yanlış ürün kullanımı derken cildimizin bariyeri zayıflıyor. Bariyer zayıfladığında ise ciltte kuruluk hissi artıyor ve hassaslaşıyor. Bunları yaşamamak için bazı bakım ürünlerini kullanabilirsiniz. Cildinize iyi gelebilecek bakım ürünleri neler peki?

La Roche Posay Cicaplast Baume B5 Yatıştırıcı ve Onarıcı Bakım Kremi

La Roche Posay Cicaplast Baume B5 Yatıştırıcı ve Onarıcı Bakım Kremi

Cildi ferahlatan ve güçlendiren bakım kremini bebekler, çocuklar ve yetişkinler kullanabiliyor. Bu bakım kremini yüzünüze, vücudunuza ve dudaklarınıza sürmeniz mümkün. Normal ciltlilerin yanında hassas cildi olanların da kullanabileceği kremle cildiniz anında nemleniyor ve ferahlıyor.

La Roche Posay Cicaplast Baume B5 Yatıştırıcı Ve Onarıcı Bakım Kremi

Avene Cicalfate Bariyer Onarıcı Krem

Avene Cicalfate Bariyer Onarıcı Krem

Çantanıza atıp çıkabileceğiniz krem cildinizi güçlendiriyor. Cilt yüzeyinde bakım sağlayan kremi bebeklerden yetişkinlere herkes kullanabiliyor. İçeriğindeki termal sayesinde cildinize ferahlık sağlıyor. Bu güçlendirici kremi yüzünüze ve vücudunuza sürebilirsiniz. Besleyici içeriği cildinize iyi geliyor.

Avene Cicalfate Bariyer Onarıcı Krem

Bioderma Cicabio Creme

Bioderma Cicabio Creme

Cildinizde yumuşatıcı bir etki uyandıracak krem nemlendirici etkili. Toleransı düşük bir cildiniz varsa kullanmanız gereken krem bu olabilir. Cildinizin nefes almasına yardımcı olacak krem cildinizin görünümünün daha iyi olmasına da yardımcı oluyor. Yüz ve vücut için bu kremi kullanmak mümkün.

Bioderma Cicabio Creme

CeraVe Nemlendirici Yüz ve Vücut Kremi

CeraVe Nemlendirici Yüz ve Vücut Kremi

Kuru cilde sahipseniz bu krem sizin için ideal olabilir. Seramid ve Hyalüronik Asit içeriğiyle cildinizi etkin bir şekilde nemlendiriyor. Yağsız bir yapısı var. Kokusu olmadığı için sürdüğünüzde sizi rahatsız etmiyor. Bu kremi hem yüzünüze hem vücudunuza kullanabilirsiniz. 

CeraVe Nemlendirici Yüz ve Vücut Kremi

Cream Co. Cloud Moisturizer

Cream Co. Cloud Moisturizer

Cildi hem nemlendiren hem aydınlatan krem aynı zamanda cildinizi dış etkenlere karşı savunuyor. Anti age bakım da sağlayan kremle cildiniz istediğiniz gibi oluyor. Hassas ciltlilerin kullanabileceği kremi diğer cilt tipleri de kullanabiliyor. Cildinizi güçlendiren kremi gündüz ve gece rutinlerinize ekleyebilirsiniz.

Cream Co. Cloud Moisturizer

The Purest Solutions Soothing and Smoothing Cica Serum

The Purest Solutions Soothing and Smoothing Cica Serum

Cildinizi dış etkenlere karşı savunmaya yardımcı olacak serum cildinizi güçlendirecek içeriğe sahip. Derinlemesine nemlendirme de yapan serumu hassas ciltliler de kullanabiliyor. Cildinize hassas bir çözüm arıyorsanız size yardımcı olabilecek ürün bu!

The Purest Solutions Soothing and Smoothing Cica Serum

Bibimcos Cica Centella Pure Toner

Bibimcos Cica Centella Pure Toner

Cildinizi eski doğal dengesine kavuşturacak bir tonik olan ürün, cildinizi hem nemlendiriyor hem de bakım yapıyor. Hassas ve kuru ciltler için özel olarak geliştirilen ürün cildinize uzun süreli nemlendirme etkisi sunuyor. Cildinize bakım yapan toniği masaj yaparak cilde uygulamak mümkün. 

Bibimcos Cica Centella Pure Toner

Cosmogenesis Labs Advanced Repair Barrier Cream

Cosmogenesis Labs Advanced Repair Barrier Cream

Cildinizi nemlendirirken güçlenmesini destekleyen bir krem arıyorsanız bu ürünü inceleyebilirsiniz. Bu kremi tüm cilt tipleri kullanabiliyor. Su bazlı krem yüze özel olarak tasarlanmış. İçeriğinde ise Seramid, Prebiyotikler ve Skualen gibi güçlü bileşenler bulunuyor. Bu kremi günde iki kez kullanabiliyorsunuz.

Cosmogenesis Labs Advanced Repair Barrier Cream

Leaders Cilt Bariyerini Güçlendiren Nemlendirici Yüz Maskesi

Leaders Cilt Bariyerini Güçlendiren Nemlendirici Yüz Maskesi

Cildinizin güçlendirilmesini destekleyen maskenin nemlendirici etkisi de var. Cildinizi derinlemesine nemlendiren ve ferahlatan bir formülü var. Doğal bir koruma olacak yüz maskesini kullanmadan önce cildinizi temizleyip tonik uygulamanız öneriliyor. 

Leaders Cilt Bariyerini Güçlendiren Nemlendirici Yüz Maskesi

Cosrx Cica Centella Özlü Serum

Cosrx Cica Centella Özlü Serum

İçeriğinde 7 çeşit centella türevi olan serum cildi nemlendiriyor ve korumaya yardımcı oluyor. Cildiniz tarafından kolayca emilen bir formüle sahip. Cildinize daha parlak bir görünüm vermeye yardımcı serumu cilt bakım rutininize ekleyin bizce!

Cosrx Cica Centella Özlü Serum

