Elinizin Altında Mutlaka Bir Tane Olması Gereken Cilt Bariyerini Güçlendiren Ürünler
Cildimiz gün içinde birçok şeyle karşılaşıyor. Stres, hava kirliliği, yanlış ürün kullanımı derken cildimizin bariyeri zayıflıyor. Bariyer zayıfladığında ise ciltte kuruluk hissi artıyor ve hassaslaşıyor. Bunları yaşamamak için bazı bakım ürünlerini kullanabilirsiniz. Cildinize iyi gelebilecek bakım ürünleri neler peki?
La Roche Posay Cicaplast Baume B5 Yatıştırıcı ve Onarıcı Bakım Kremi
Avene Cicalfate Bariyer Onarıcı Krem
Bioderma Cicabio Creme
CeraVe Nemlendirici Yüz ve Vücut Kremi
Cream Co. Cloud Moisturizer
The Purest Solutions Soothing and Smoothing Cica Serum
Bibimcos Cica Centella Pure Toner
Cosmogenesis Labs Advanced Repair Barrier Cream
Leaders Cilt Bariyerini Güçlendiren Nemlendirici Yüz Maskesi
Cosrx Cica Centella Özlü Serum
