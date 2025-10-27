Elinizin Altında Mutlaka Bir Tane Olması Gereken Cilt Bariyerini Güçlendiren Ürünler

Kuru cilde sahipseniz bu krem sizin için ideal olabilir. Seramid ve Hyalüronik Asit içeriğiyle cildinizi etkin bir şekilde nemlendiriyor. Yağsız bir yapısı var. Kokusu olmadığı için sürdüğünüzde sizi rahatsız etmiyor. Bu kremi hem yüzünüze hem vücudunuza kullanabilirsiniz.

CeraVe Nemlendirici Yüz ve Vücut Kremi