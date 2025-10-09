Elektrik Kesildiğinde Mum Eşliğinde Ortamı Romantikleştirecek Şarkılar
Elektrik kesildiği ilk an insanın içini huzursuzluk kaplasa da, mum ışığı yandığı ilk an ortamı büyülü bir hale çevirir. Ortamın sessizliği ve loş ışık insanın ruhunun en derinine kadar işler. Bir de ortama eşlik edecek güzel şarkılar varsa, işte huzur budur!
1. Not Allowed
2. 100
3. Worthless
4. Iris
5. Mr. Forgettable
6. Cinnamon Girl
7. Reflections
8. Romantic Lover
9. Welcome and Goodbye
10. Violent Crimes
