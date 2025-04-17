Eksik Doğan Yasa: Geri Çekilen İklim Kanunu ve Türkiye İçin Önemi

İklim Kanunu, bir ülkenin ya da Avrupa Birliği (AB) gibi bir birliğin iklim değişikliğiyle mücadele konusunda bağlayıcı hedefler ve kurallar belirlediği bir yasal düzenlemedir.

İklim Kanunu sadece Türkiye’nin gündeminde olan bir konu değildir. Bugün AB ülkelerinin dışında Kanada, Kazakistan, Güney Kora, Rusya gibi çok sayıda ülkede iklim kanunları yürürlüktedir.

Türkiye’nin İklim Kanunu Teklifinin 1. Maddesinde Kanunun amacının yeşil büyüme vizyonu ve net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda iklim değişikliğiyle mücadele etmek olduğu belirtilmiştir.

Net Sıfır Emisyon Nedir ve Neden Önemlidir?

Net sıfır, atmosfere salınan sera gazlarının, atmosferden çıkarılan sera gazlarıyla dengelendiği durumu ifade eden bir terimdir [1]. Net sıfır hedefine ulaşılması, çevre sorunları için kritik bir öneme sahiptir.

Çevre sorunların ürkütücü boyutlara ulaştığı ve doğa ve canlılar açısından bir tehdit oluşturduğu bilinen bir gerçektir. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 1880'de kayıt tutmaya başlanmasından bu yana yapmış olduğu sıcaklık ölçümlerinde her yıl bir önceki yılı geride bırakacak şekilde sıcaklık rekorlarının kırıldığını ortaya koymaktadır [2]. NASA bilim insanlarına göre, “Isınma eğiliminin nedeni, insan faaliyetlerinin atmosfere büyük miktarda sera gazı salmaya devam etmesi ve bu durumun gezegen üzerindeki uzun vadeli etkilerinin de sürecek olmasıdır.” [3]

Hükûmetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) 1,5°C kritik sınırı üzerinde durmaktadır. Zira bu sınırın aşılıp 2°C sıcaklığa ulaşılmasının insanlar, doğal yaşam ve ekosistemler için hayati riskleri bulunmaktadır [4].

Türkiye’nin de içinde bulunduğu Akdeniz havzası için durum daha da kritiktir. Zira bu bölge, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı en hassas bölgelerden biridir. Çevre ve İklim Değişikliği Akdeniz Uzmanları Ağı Raporu’na göre, Akdeniz bölgesi dünyadaki diğer bölgelere göre %20 daha fazla sıcaklık artışına maruz kalmaktadır. 2040 yılına kadar Akdeniz'deki sıcaklık artışının 2,2 santigrat dereceye ulaşacağı tahmin edilmektedir [5].

Küresel ısınmayı 1,5°C ile sınırlamak için sera gazı emisyonlarının en geç 2025'ten önce zirveye ulaşması ve 2030'a kadar %43 oranında azalması gerektiği belirtilmektedir [6].