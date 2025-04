Eksik Doğan Yasa: Geri Çekilen İklim Kanunu ve Türkiye İçin Önemi

İklim Kanununa ilişkin kamuoyunda çok yanlış iddialar ortaya atılmıştır. Bu iddiaların ötesinde çeşitli çevre ve meslek grupları da bu teklifi sürecin kendilerine danışılmadan, şeffaflıktan uzak yürütülmesi ve iklim kriziyle mücadelede ihtiyaçları karşılamadığı gerekçesiyle haklı bir gerekçeyle eleştirmiştir. Bu nedenle teklif geri çekilmiştir.

Ne Yapılmalı?

Bundan sonraki süreçte konunun uzmanlarından da görüş alınarak bir teklif hazırlanması gerekmektedir. Teklif bu haliyle bir iklim kanunu olmaktan çok emisyon ticaret sistemini düzenleyen bir teklif niteliğindedir. Çevre sorunları ile mücadelede emisyona azaltım hedeflerinin net olarak belirlenmesi, buna ilişkin bir zaman çizelgesi ortaya konulması, açık bir şekilde bir yol haritası belirlenmesi elzemdir. Öte yandan sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi de önem taşımaktadır.

Doç. Dr. Betül HAYRULLAHOĞLU

