Ekonomik Kriz Zamanlarında “Güvenli Liman” Olarak Görülen 12 Alan
Ekonomik kriz dönemlerinde hepimizin ortak bir derdi vardır: “Paramı nereye koyarsam daha güvende olur?”
Piyasalar çalkalanır, döviz dalgalanır, borsa düşer, enflasyon yükselir… Böyle zamanlarda yatırımcılar da, sıradan vatandaşlar da güven duygusunu kaybetmeden parasını koruyabileceği limanlar arar. Bazıları yıllardır değişmeyen klasik güvenli limanlardır, bazıları ise günümüz dünyasında güçlenen yeni seçenekler.
Gelin, ekonomik fırtınalarda en çok tercih edilen 12 güvenli liman alanına birlikte bakalım 👇
1. Altın: Bin yıllardır değişmeyen kriz dostu.
2. Gümüş ve değerli metaller: Altının dostları.
3. Gayrimenkul: Fırtınada bile ayakta kalan klasik bir seçenek.
4. Tarım arazileri ve toprak.
5. Yabancı para birimleri: Ekonomisi güçlü ülkelerin güveni.
6. Devlet tahvilleri: Az risk, istikrarlı getiri.
7. Temel tüketim şirketlerinin hisseleri: Kriz bile onları durduramaz.
8. Enerji sektörü: Elektrik, gaz, petrol… hayatta kalmanın temeli.
9. Sağlık sektörü: Harcamaların kesilmediği nadir alan.
10. Nakit: Bekleyen güç.
11. Mevduat koruma ve devlet güvenceli ürünler: Küçük yatırımcının can simidi.
12. Altın destekli dijital varlıklar ve token’lar: Yeni nesil güvenli liman.
