Ekonomik Kriz Zamanlarında “Güvenli Liman” Olarak Görülen 12 Alan

Yerel para birimi değer kaybettiğinde insanlar otomatik olarak dolara, euroya ya da sterline yönelir. Çünkü bu para birimlerinin arkasında güçlü ekonomiler, düşük enflasyon ve sağlam merkez bankaları vardır.

Kriz dönemlerinde döviz, halk arasında bile güvenli liman olarak görülür. Hatta bazı ülkelerde insanlar maaşlarını bile döviz cinsinden saklamayı tercih eder.

Özetle döviz, kriz dönemlerinde “varlığını koru” stratejisi için en tanıdık araçlardan biridir.