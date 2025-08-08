onedio
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Duygusal Manipülasyona Ne Kadar Açıksın?

etiket Duygusal Manipülasyona Ne Kadar Açıksın?

Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı - Onedio Üyesi
08.08.2025 - 23:46

Gelin dürüst olalım… Hepimiz hayatımızın bir döneminde birilerinin duygusal mayın tarlasından geçtik. Kimi zaman suçluluk duygusuyla, kimi zaman da haklısın diyerek sustuk. Peki bu manipülasyon oyunlarında senin rolün ne? Oyuncu mu, piyon mu, yoksa seyirci mi? Cevap bu testte! Hazırsan, başlıyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!

2. Birinin tavırları sana kötü geldiğinde ne yaparsın?

3. "Ben senin iyiliğin için söylüyorum" cümlesini duyduğunda ne hissedersin?

4. Biri sana sürekli kendini suçlu hissettiriyorsa...

5. Başkalarının seni üzmesine en çok ne sebep olur?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisi seni rahatsız eder?

7. Partnerin tartışma sonrası seni susturup ağlamaya başlarsa ne yaparsın?

8. Son olarak, insanları memnun etmek senin için ne kadar önemli?

Duygusal manipülasyona çok ama çok açıksın!

Senin kalbin fazla büyük ve bu da bazen başına dert açıyor işte. İnsanların söylediklerini fazlasıyla içselleştiriyor, sürekli kendinde bir kusur arıyorsun. Özellikle yakın ilişkilerde manipülatif cümleler seni kolayca etkileyebiliyor. “Ben sensiz yapamam” diyen birinin ağırlığını omuzlarında taşıyorsun. Bu da seni yoran, tüketen bir hale getiriyor. Kendine biraz daha şefkatli olmalı ve hayır demenin bencillik olmadığını fark etmelisin.

Empati yeteneğin seni duygusal manipülasyona açık hale getiriyor!

Sen empati yeteneği yüksek birisin ama sınır çizmekte zorlanabiliyorsun. Karşındakini anlamaya çalışırken kendini ihmal edebiliyorsun. Duygusal manipülasyonu fark etsen bile 'ama o da şöyle bir şey yaşamıştı' gibi bahanelerle kendini ikna ediyorsun. İç sesinle dış sesin zaman zaman çelişiyor. Bu nedenle ilişkilerde yıpranman olası. Artık başkalarının duygularına verdiğin kadar kendi hislerine de alan tanımalısın.

Sınırlarını net çizmen seni duygusal manipülasyondan koruyor!

Sen farkındalığı yüksek, duygusal olarak sağlam birisin. Duygusal manipülasyon tekniklerini hemen fark ediyor ve buna karşı koyabiliyorsun. İnsanlara hayır demek senin için sorun değil çünkü kendi alanını koruman gerektiğini biliyorsun. Sağlıklı ilişkiler kurmak için empatiyle birlikte sınırın da şart olduğunu çözmüşsün. Bu duruşun hem seni koruyor hem de karşındakine netlik veriyor. Harikasın!

Sert zırhın seni duygusal manipülasyondan koruyor!

Senin duygusal manipülasyona karşı kalın bir zırhın var. İnsanların seni yönlendirmeye çalıştığını anladığında duvar örüyor, hızla geri çekiliyorsun. Bu durum seni korusa da bazen duygusal yakınlaşmayı da engelleyebiliyor tabii. Yani mesafeni iyi ayarlayamamak, sağlıklı bağ kurman için engel teşkil edebiliyor. Herkes manipülatif değildir, bazen biri sadece duygusunu dile getiriyordur. Farkı ayırt etmek seni daha güçlü yapacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın