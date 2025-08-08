Duygusal Manipülasyona Ne Kadar Açıksın?
Gelin dürüst olalım… Hepimiz hayatımızın bir döneminde birilerinin duygusal mayın tarlasından geçtik. Kimi zaman suçluluk duygusuyla, kimi zaman da haklısın diyerek sustuk. Peki bu manipülasyon oyunlarında senin rolün ne? Oyuncu mu, piyon mu, yoksa seyirci mi? Cevap bu testte! Hazırsan, başlıyoruz!
1. Cinsiyetini öğrenerek başlayalım!
2. Birinin tavırları sana kötü geldiğinde ne yaparsın?
3. "Ben senin iyiliğin için söylüyorum" cümlesini duyduğunda ne hissedersin?
4. Biri sana sürekli kendini suçlu hissettiriyorsa...
5. Başkalarının seni üzmesine en çok ne sebep olur?
6. Aşağıdaki cümlelerden hangisi seni rahatsız eder?
7. Partnerin tartışma sonrası seni susturup ağlamaya başlarsa ne yaparsın?
8. Son olarak, insanları memnun etmek senin için ne kadar önemli?
Duygusal manipülasyona çok ama çok açıksın!
Empati yeteneğin seni duygusal manipülasyona açık hale getiriyor!
Sınırlarını net çizmen seni duygusal manipülasyondan koruyor!
Sert zırhın seni duygusal manipülasyondan koruyor!
