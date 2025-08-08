Duygusal Manipülasyona Ne Kadar Açıksın?

Sen farkındalığı yüksek, duygusal olarak sağlam birisin. Duygusal manipülasyon tekniklerini hemen fark ediyor ve buna karşı koyabiliyorsun. İnsanlara hayır demek senin için sorun değil çünkü kendi alanını koruman gerektiğini biliyorsun. Sağlıklı ilişkiler kurmak için empatiyle birlikte sınırın da şart olduğunu çözmüşsün. Bu duruşun hem seni koruyor hem de karşındakine netlik veriyor. Harikasın!