Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası Listesinde Türkiye Zirveyi Aldı

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, turizmi dört mevsime yaymak ve doğal mirası korumak için paydaşlarla birlikte kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı ise Likya Yolu’nun dünyanın en güzel yürüyüş rotası seçilmesinin bölge için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, bu tanınırlığın turizm potansiyelini artıracağını ve sürdürülebilir turizme önemli katkı sağlayacağını söyledi.