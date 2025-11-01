onedio
Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası Listesinde Türkiye Zirveyi Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.11.2025 - 20:45

İngiltere merkezli Time Out dergisi, dünyanın en güzel yürüyüş rotalarını sıraladığı listede Likya Yolu’nu birinci seçti. Fethiye’den başlayıp Antalya’nın Konyaaltı ilçesine kadar uzanan yaklaşık 540 kilometrelik rota, yürüyüşçülere doğa ve tarih iç içe bir deneyim sunuyor.

İngiltere merkezli Time Out dergisi, dünyanın en güzel yürüyüş rotaları arasında Likya Yolu’nu zirveye taşıdı. Yaklaşık 540 kilometre uzunluğundaki bu rota, Muğla’nın Fethiye ilçesinden başlayıp Antalya’nın Konyaaltı ilçesine kadar uzanıyor ve katılımcılara hem doğal güzellikleri hem de tarihi mirası bir arada keşfetme fırsatı sunuyor.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, turizmi dört mevsime yaymak ve doğal mirası korumak için paydaşlarla birlikte kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı ise Likya Yolu’nun dünyanın en güzel yürüyüş rotası seçilmesinin bölge için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, bu tanınırlığın turizm potansiyelini artıracağını ve sürdürülebilir turizme önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
