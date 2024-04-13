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Dünyanın En Büyük 10 Ekonomisi Belli Oldu! Peki Türkiye Kaçıncı Sırada?

Dünyanın En Büyük 10 Ekonomisi Belli Oldu! Peki Türkiye Kaçıncı Sırada?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
13.04.2024 - 18:26

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine dayanarak, bir ülkenin ekonomisinin büyüklüğünü değerlendirmek için önemli bir ölçüm görevi gören Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) verilerine göre 'Dünyanın En Büyük 10 Ekonomisi' belirlendi. Forbes India'da yer alan makaleye göre, 10 Nisan tarihi itibarıyla 2024 yılının en büyük 10 ekonomisi arasında Türkiye, yer almadı. Peki, Türkiye kaçıncı sırada? 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.forbesindia.com/article/e...
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Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes'in Hindistan sayfasında, dünyanın en büyük 10 ekonomisi IMF tarafından açıklanan GSYİH verilerine dayanarak listelendi.

Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes'in Hindistan sayfasında, dünyanın en büyük 10 ekonomisi IMF tarafından açıklanan GSYİH verilerine dayanarak listelendi.

Listenin en üst sırasında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yer alırken, Türkiye ilk ona giremedi. Listenin en üst sıralarında ABD ile birlikte Çin, Almanya, Japonya ve Hindistan yer aldı. 

Gelin, dünyanın en büyük 10 ekonomisine ve Türkiye'nin listedeki yerine birlikte göz atalım.👇

1. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

1. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

  • GSYİH: 27,974 milyar dolar

  • Kişi başına GSYİH: 83,06 bin dolar

Amerika Birleşik Devletleri, 1960'tan 2023'e kadar zirvedeki konumunu istikrarlı bir şekilde koruyarak, dünyanın en büyük ekonomisi ve en zengin ülkesi statüsünü koruyor.

2. Çin

2. Çin

  • GSYİH: 18,566 milyar dolar

  • Kişi başına GSYİH: 13,16 bin dolar

Çin, ekonomik ilerlemesinde kayda değer bir artış yaşadı. 1960'ta dördüncü sırada yer alırken şimdilerde ikinci sıraya yükseldi.

3. Almanya

3. Almanya

  • GSYİH: 4,730 milyar dolar

  • Kişi başına GSYİH: 56,04 bin dolar

Alman ekonomisi güçlü bir şekilde ihracata odaklanıyor. Özellikle mühendislik, otomotiv, kimya ve ilaç sektörlerinde ilerleyişini sürdürüyor.

4. Japonya

4. Japonya

  • GSYİH: 4,291 milyar dolar

  • Kişi başına GSYİH: 34,55 bin dolar

Japonya'nın ekonomisi, ilerici teknolojisi, üretim yeteneği ve hizmet endüstrisi ile öne çıkıyor. Otomotiv, elektronik ve makine sektörlerinin yanında finans alanında ad dikkat çekiyor.

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5. Hindistan

5. Hindistan

  • GSYİH: 4,112 milyar dolar

  • Kişi başına GSYİH: 2,85 bin dolar

Hindistan ekonomisi, bilgi teknolojisi, hizmetler, tarım ve imalat gibi kilit sektörlerin desteklediği çeşitlilikle birlikte hızlı bir büyüme gösteriyor.

6. Birleşik Krallık (UK)

6. Birleşik Krallık (UK)

  • GSYİH: 3,592 milyar dolar

  • Kişi başına GSYİH: 52,43 bin dolar

Londra, yabancı yatırımları cezbeden dünya çapında bir finans merkezi olmaya devam ediyor. Birleşik Krallık ekonomisi, hizmetler, imalat, finans ve yaratıcı sektörlerle gücünü koruyor.

7. Fransa

7. Fransa

  • GSYİH: 3,182 milyar dolar

  • Kişi başına GSYİH: 48,22 bin dolar

Fransa ekonomisi, havacılık, turizm, lüks mallar ve tarım gibi endüstrilere ağırlık veren çeşitlilik ile canlılık gösteriyor.

8. İtalya

8. İtalya

  • GSYİH: 2,280 milyar dolar

  • Kişi başına GSYİH: 38,93 bin dolar

İtalya, Avrupa Birliği'nin üçüncü büyük ekonomisi olarak oldukça gelişmiş bir pazara sahip.

9. Brezilya

9. Brezilya

  • GSYİH: 2,272 milyar dolar

  • Kişi başına GSYİH: 11,03 bin dolar

Brezilya ekonomisi tarım, madencilik, imalat ve hizmetleri kapsayan geniş sektör yelpazesiyle dikkat çekiyor.

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10. Kanada

10. Kanada

  • GSYİH: 2,242 milyar dolar

  • Kişi başına GSYİH: 55,53 bin dolar

Kanada ekonomisi büyük ölçüde petrol, gaz, mineraller ve keresteyi kapsayan bol doğal kaynaklara dayanıyor.

Türkiye, 1,340 milyar dolarlık GSYİH ile 17. sırada yer aldı!

Türkiye, 1,340 milyar dolarlık GSYİH ile 17. sırada yer aldı!

İşte, listenin devamı: 

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