Dünyanın En Büyük 10 Ekonomisi Belli Oldu! Peki Türkiye Kaçıncı Sırada?

Listenin en üst sırasında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yer alırken, Türkiye ilk ona giremedi. Listenin en üst sıralarında ABD ile birlikte Çin, Almanya, Japonya ve Hindistan yer aldı.

Gelin, dünyanın en büyük 10 ekonomisine ve Türkiye'nin listedeki yerine birlikte göz atalım.👇