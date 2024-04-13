Dünyanın En Büyük 10 Ekonomisi Belli Oldu! Peki Türkiye Kaçıncı Sırada?
Dünyanın En Büyük 10 Ekonomisi Belli Oldu! Peki Türkiye Kaçıncı Sırada?
Kaynak: https://www.forbesindia.com/article/e...
Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine dayanarak, bir ülkenin ekonomisinin büyüklüğünü değerlendirmek için önemli bir ölçüm görevi gören Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) verilerine göre 'Dünyanın En Büyük 10 Ekonomisi' belirlendi. Forbes India'da yer alan makaleye göre, 10 Nisan tarihi itibarıyla 2024 yılının en büyük 10 ekonomisi arasında Türkiye, yer almadı. Peki, Türkiye kaçıncı sırada?
İşte, detaylar...
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Dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes'in Hindistan sayfasında, dünyanın en büyük 10 ekonomisi IMF tarafından açıklanan GSYİH verilerine dayanarak listelendi.
1. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
2. Çin
3. Almanya
4. Japonya
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5. Hindistan
6. Birleşik Krallık (UK)
7. Fransa
8. İtalya
9. Brezilya
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10. Kanada
Türkiye, 1,340 milyar dolarlık GSYİH ile 17. sırada yer aldı!
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