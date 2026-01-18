Dünya Ekonomisi Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?
Ekonomi dediğimiz şey bazen yalnızca dolar kaç oldu sorusuna sıkışıyor, bazen de farkında olmadan hayatımızın tam ortasına oturuyor. Sabah aldığın kahvenin fiyatından, telefonuna gelen kampanya bildirimine; kiradan, tatil planına kadar her şeyin arkasında dünya ekonomisinin görünmez ama fazlasıyla etkili bir eli var.
Kimi insanlar küresel ekonomik gelişmeleri Bloomberg bildirimi gibi takip ederken, kimi insanlar için ekonomi hala karmaşık grafikler ve anlaşılmaz terimler demek. Ama gerçek şu: İster farkında ol, ister olma; dünya ekonomisi seni çoktan etkiliyor.
Bu testte seni sıkıcı ders kitabı cümleleriyle boğmayacağız. Ha evet ya, bu böyleydi dedirten sorularla karşındayız. Sorularımızla dünya ekonomisine ne kadar hakim olduğunu birlikte göreceğiz. Hazırsan kemerleri bağla, küresel piyasalar birazdan dalgalanabilir.
1. Ekonomide “enflasyon” kelimesini duyduğunda aklından ilk hangisi geçiyor?
2. Faiz oranlarının artırılması genellikle hangi amaçla yapılır?
3. Ekonomi ve siyaset birbirinden tamamen bağımsızdır.
4. Küresel ekonomide petrol fiyatlarının artması genellikle hangi sonucu doğurur?
5. Resesyon terimi aşağıdakilerden hangisini tanımlar?
6. Dünya ekonomisini anlamak bireysel finansal kararları etkiler.
7. Merkez bankalarının bağımsız olması neden önemlidir?
8. ABD ekonomisinin küresel sistemde bu kadar etkili olmasının temel nedenlerinden biri nedir?
9. Küresel ticaret ülkeler arasında karşılıklı bağımlılığı artırır.
Dünya ekonomisini bilinçli şekilde takip eden ve yorumlayabilen birisin!
Dünya ekonomisinin genel gidişatını bilen ve mantığını kavrayan birisin!
Dünya ekonomisini günlük hayat üzerinden okuyan birisin!
Dünya ekonomisine mesafeli ama öğrenmeye açık birisin!
