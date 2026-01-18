Dünya Ekonomisi Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

Ekonomi dediğimiz şey bazen yalnızca dolar kaç oldu sorusuna sıkışıyor, bazen de farkında olmadan hayatımızın tam ortasına oturuyor. Sabah aldığın kahvenin fiyatından, telefonuna gelen kampanya bildirimine; kiradan, tatil planına kadar her şeyin arkasında dünya ekonomisinin görünmez ama fazlasıyla etkili bir eli var.

Kimi insanlar küresel ekonomik gelişmeleri Bloomberg bildirimi gibi takip ederken, kimi insanlar için ekonomi hala karmaşık grafikler ve anlaşılmaz terimler demek. Ama gerçek şu: İster farkında ol, ister olma; dünya ekonomisi seni çoktan etkiliyor.

Bu testte seni sıkıcı ders kitabı cümleleriyle boğmayacağız. Ha evet ya, bu böyleydi dedirten sorularla karşındayız. Sorularımızla dünya ekonomisine ne kadar hakim olduğunu birlikte göreceğiz. Hazırsan kemerleri bağla, küresel piyasalar birazdan dalgalanabilir.