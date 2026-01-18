onedio
Dünya Ekonomisi Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

Mert Şenoğul
18.01.2026 - 17:01

Ekonomi dediğimiz şey bazen yalnızca dolar kaç oldu sorusuna sıkışıyor, bazen de farkında olmadan hayatımızın tam ortasına oturuyor. Sabah aldığın kahvenin fiyatından, telefonuna gelen kampanya bildirimine; kiradan, tatil planına kadar her şeyin arkasında dünya ekonomisinin görünmez ama fazlasıyla etkili bir eli var.

Kimi insanlar küresel ekonomik gelişmeleri Bloomberg bildirimi gibi takip ederken, kimi insanlar için ekonomi hala karmaşık grafikler ve anlaşılmaz terimler demek. Ama gerçek şu: İster farkında ol, ister olma; dünya ekonomisi seni çoktan etkiliyor.

Bu testte seni sıkıcı ders kitabı cümleleriyle boğmayacağız. Ha evet ya, bu böyleydi dedirten sorularla karşındayız. Sorularımızla dünya ekonomisine ne kadar hakim olduğunu birlikte göreceğiz. Hazırsan kemerleri bağla, küresel piyasalar birazdan dalgalanabilir.

1. Ekonomide “enflasyon” kelimesini duyduğunda aklından ilk hangisi geçiyor?

2. Faiz oranlarının artırılması genellikle hangi amaçla yapılır?

3. Ekonomi ve siyaset birbirinden tamamen bağımsızdır.

4. Küresel ekonomide petrol fiyatlarının artması genellikle hangi sonucu doğurur?

5. Resesyon terimi aşağıdakilerden hangisini tanımlar?

6. Dünya ekonomisini anlamak bireysel finansal kararları etkiler.

7. Merkez bankalarının bağımsız olması neden önemlidir?

8. ABD ekonomisinin küresel sistemde bu kadar etkili olmasının temel nedenlerinden biri nedir?

9. Küresel ticaret ülkeler arasında karşılıklı bağımlılığı artırır.

Dünya ekonomisini bilinçli şekilde takip eden ve yorumlayabilen birisin!

Sen dünya ekonomisini sadece haber başlıklarından değil, arka planıyla birlikte takip edenlerdensin. Enflasyon, faiz, küresel güç dengeleri gibi konular senin için soyut kavramlar değil; günlük hayatla doğrudan bağlantılı gerçekler. Ekonomik gelişmeleri yorumlayabiliyor, neden-sonuç ilişkisi kurabiliyorsun. Büyük ihtimalle çevrende bir soralım, o anlar denilen kişisin. Dünya ekonomisi senin için karmaşık değil; sadece dikkatle izlenmesi gereken büyük bir sistem.

Dünya ekonomisinin genel gidişatını bilen ve mantığını kavrayan birisin!

Dünya ekonomisine tamamen yabancı değilsin ama her verinin peşinden de koşmuyorsun. Büyük krizleri, önemli gelişmeleri takip ediyor; ancak teknik detaylara girmeden genel tabloyu anlamayı tercih ediyorsun. Ekonomi senin için bilsem iyi olur kategorisinde. Biraz daha ilgiyle, kısa sürede çok daha bilinçli bir noktaya gelebilirsin.

Dünya ekonomisini günlük hayat üzerinden okuyan birisin!

Grafikler, terimler, uzun analizler sana çok hitap etmiyor ama ekonominin hayatını etkilediğinin fazlasıyla farkındasın. Zamlar, fiyatlar, alım gücü… Sen ekonomiyi yaşadıkların üzerinden yorumluyorsun. Aslında temel mantığı kavradığında, pek çok şeyi kolayca anlayabilecek potansiyele sahipsin. Ekonomi senin için karmaşık değil, sadece biraz mesafeli.

Dünya ekonomisine mesafeli ama öğrenmeye açık birisin!

Dünya ekonomisi senin için hala uzak, karmaşık ve biraz da sıkıcı bir konu gibi görünüyor. Terimler, veriler, analizler seni çabuk yoruyor olabilir. Ama bu, ekonominin seni etkilemediği anlamına gelmiyor. Belki de doğru içeriklerle, doğru örneklerle tanışırsan bu tablo tamamen değişir. Kim bilir, bir gün sen de küresel gelişmeleri yakından takip edenlerden olabilirsin.

