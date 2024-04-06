Dünden Bugüne Kayda Alınmış En Gerçekçi 20 Korku Dolu Buluntu Filmi

Megan Kayıp, genç kızlar Amy Herman ve Megan Stewart'ın 2007 yılında kaybolmalarından önce yaşanan olayları anlatan bir sahte belgesel. Filmde gençler, dışarı çıkmaya ve erkeklerle takılmaya başladıklarında tüm gençlerin yaptığı şeylere kendilerini kaptırırlar. Sorun şu ki Megan internette bir çocukla bağlantı kuruyor ve bir randevu ayarladıktan sonra kayboluyor. Amy de öyle yapar ve o da kaybolur. Son günlerinin görüntüleri bir çöp kutusunda bulunan bir kamerada bulunur. Bu hemen hemen herkes için kabus yakıtıdır.