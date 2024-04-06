Dünden Bugüne Kayda Alınmış En Gerçekçi 20 Korku Dolu Buluntu Filmi
Dünden Bugüne Kayda Alınmış En Gerçekçi 20 Korku Dolu Buluntu Filmi
Kaynak: https://movieweb.com/found-footage-mo...
İnsanlar meraklıdır ve eğer yaşanmış bir olayın yeniden canlandırılmasını görme fırsatı bulurlarsa, gerçekçiliği ne olursa olsun, koşarak giderler. Örneğin gerçek suç alt türünün durumuna bakın. Eğer bir suç dizisi kurguya dayanıyorsa, gerçeğe dayanan bir dizinin yanından bile geçemez. Hastalıklı merak bir gerçekliktir ve evet, filmler ve TV şovları bundan faydalanmıştır. Gelin birlikte bu durumun ekmeğini yiyen filmlere yakından bakalım...
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20. Murder Death Koreatown (2020)
19. The Blair Witch Project (1999)
18. The Bay (2012)
17. Megan Is Missing (2011)
16. Punishment Park (1971)
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15. Horror in the High Desert (2021)
14. The Sacrament (2013)
13. The Medium (2021)
12. Cannibal Holocaust (1980)
11. Man Bites Dog (1992)
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10. The Poughkeepsie Tapes (2007)
9. My Little Eye (2002)
8. The Conspiracy (2012)
7. One Cut of the Dead (2017)
6. Unfriended: Dark Web (2018)
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5. The Visit (2015)
4. The Den (2013)
3. The Last Broadcast (1998)
2. Hangman (2015)
1. Lake Mungo (2008)
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