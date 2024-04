Dünden Bugüne Kayda Alınmış En Gerçekçi 20 Korku Dolu Buluntu Filmi

One Cut of the Dead, Shin'ichirō Ueda'nın orijinal bir korku filmi yapma arayışı. Her şeye rağmen, filmler hakkında etkileyici ve çok ilginç bir film yapıyor. Filmde bir ekip terk edilmiş bir su tesisinde zombi çekimi yapmaktadır. Ancak film çekimi, prodüksiyona zarar veren gerçek zombilerin gelişiyle kesintiye uğrar. Sahne arkasındaki sürece geçilir. Ve sonra film içinde filmin arkasındaki gerçek dinamiklere geçiyoruz. Kafa karıştırıcı ama Ueda'nın yapmaya çalıştığı da tam olarak bu: Tutkunun her şey, işbirliğinin ise tek bileşen olduğu korku filmi yapım kurallarının içinde meta bir yolculuk.