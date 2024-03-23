Hem Korkutucu Hem de Heyecan Verici: Eğlenceli Yanlarıyla Ön Plana Çıkan En Unutulmaz 25 Korku Filmi
Hem Korkutucu Hem de Heyecan Verici: Eğlenceli Yanlarıyla Ön Plana Çıkan En Unutulmaz 25 Korku Filmi
Kaynak: https://www.yardbarker.com/entertainm...
Korku filmleri biraz Cadılar Bayramı şekeri gibidir. Farklı şekillerde, boyutlarda ve tatlarda gelirler. Tatlı, ekşi, korkutucu, karanlık, aydınlık, dehşet verici, gizemli ve eğlenceli olabilirler. Listemiz eğlenceli olanlara odaklanmak için burada, yani beklentiyle ellerinizi ovuşturmanıza neden olanlara. Elbette hepsinin korkutucu anları da var. Ama yine de harika vakit geçirmenizi sağlayacaklarından şüphemiz yok. İşte o liste!
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Rear Window (1954)
Get Out (2017)
Shaun of the Dead (2004)
The Thing (1982)
The Lighthouse (2019)
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Jaws (1975)
Jurassic Park (1993)
The Evil Dead 2 (1987)
The Lost Boys (1987)
10 Cloverfield Lane (2016)
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Alien (1979)
Aliens (1986)
The Birds (1963)
The Wicker Man (1973)
Enys Men (2023)
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Suspiria (1977)
Invasion of the Body Snatchers (1956)
Halloween (1978)
Signs (2002)
Godzilla (1956)
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The Mist (2007)
The Night of the Hunter (1955)
Silence of the Lambs (1991)
The Conjuring (2013)
The Princess Bride (1987)
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