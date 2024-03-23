Hem Korkutucu Hem de Heyecan Verici: Eğlenceli Yanlarıyla Ön Plana Çıkan En Unutulmaz 25 Korku Filmi

IMDb Puanı: 8.1

Jaws gibi bu da hem eğlenceli hem de korkutucu bir canavar filmi. Bir grup dinozor bir parkta vahşileşirken, onları durdurmak bir grup insana düşer. Eğer devam filmleri bize bir şey öğrettiyse, o da dinozor tema parklarının kötü bir fikir olduğudur - tıpkı bu zamansız klasiğin devam filmleri gibi.

Oyuncular: Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum

Yönetmen: Steven Spielberg