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Hem Korkutucu Hem de Heyecan Verici: Eğlenceli Yanlarıyla Ön Plana Çıkan En Unutulmaz 25 Korku Filmi

Hem Korkutucu Hem de Heyecan Verici: Eğlenceli Yanlarıyla Ön Plana Çıkan En Unutulmaz 25 Korku Filmi

efe1111
efe1111 - Onedio Üyesi
23.03.2024 - 14:01

Korku filmleri biraz Cadılar Bayramı şekeri gibidir. Farklı şekillerde, boyutlarda ve tatlarda gelirler. Tatlı, ekşi, korkutucu, karanlık, aydınlık, dehşet verici, gizemli ve eğlenceli olabilirler. Listemiz eğlenceli olanlara odaklanmak için burada, yani beklentiyle ellerinizi ovuşturmanıza neden olanlara. Elbette hepsinin korkutucu anları da var. Ama yine de harika vakit geçirmenizi sağlayacaklarından şüphemiz yok. İşte o liste!

Kaynak: https://www.yardbarker.com/entertainm...
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Rear Window (1954)

Rear Window (1954)

IMDb Puanı: 8.4

Patlamış mısırlarınızı çıkarın! Şimdiye kadar yapılmış en eğlenceli korku filmlerinden birine dalma zamanı. Alfred Hitchcock'un penceresinden bir cinayeti fark eden bir adam hakkındaki gerilim filmi, evet, gerilim dolu. Ama bir o kadar da eğlenceli. Hitch büyük korkunun sadece korkutmaktan daha fazlası olduğunu biliyordu. Gerilim, atmosfer ve seksi sarışınlar eklemek demekti.

Oyuncular: James Stewart, Grace Kelly, Wendell Corey

Yönetmen: Alfred Hitchcock

Get Out (2017)

Get Out (2017)

IMDb Puanı: 7.7

Bilin bakalım yemeğe kim geliyor? Beyaz kız arkadaşının ailesinin ırkçı olduğunu fark etmeyen siyah bir adam. Jordan Peele'in çıkış filmi çok eğlenceli, özellikle de komedi ve korku arasındaki çizgiyi tutturması açısından. Komedi skeçlerini alıp içgüdüsel bir korkuya dönüştürebilen bir yönetmen olarak kendini kanıtladı.

Oyuncular: Daniel Kaluuya, Allison Williams, Bradley

Whitford

Yönetmen: Jordan Peele

Shaun of the Dead (2004)

Shaun of the Dead (2004)

IMDb Puanı: 7.9

Film, rutin işlerini yapan bir insan zombiyle açılıyor. Süt, mısır gevreği, kanepede uzanmak ve esneye esneye markete gitmek. Ama bu da ne? Her yerde gerçek zombiler mi var? Edgar Wright'ın korku filmi, kıyametten kurtulan bir serseriyi inanılmaz komik senaryolarla izliyor.

Oyuncular: Simon Pegg, Nick Frost, Kate Ashfield

Yönetmen: Edgar Wright

The Thing (1982)

The Thing (1982)

IMDb Puanı: 8.1

Eğer atlamalı korkulardan ve kan festivallerinden bıktıysanız, izlemek isteyeceğiniz film bu. The Thing, her bodrumun, koridorun ve koridorun tüyler ürpertici bir ölüme yol açtığı günümüz korku filmlerinin çoğunun tam tersidir. John Carpenter'ın filmi ürkütücü bir şekilde ölçülüdür, bir grup insanın bilim bulmak için toplandığı ancak sonunda onun yerine bir canavar bulduğu karlı bir kamp alanında gerilim yaratır.

Oyuncular: Kurt Russell, Wilford Brimley, Keith David

Yönetmen: John Carpenter

The Lighthouse (2019)

The Lighthouse (2019)

IMDb Puanı: 7.5

The Shining'deki iki Jack Nicholson'ı bir odada toplarsanız ne olur? Deniz Feneri olur. Bir çift deniz feneri bekçisinin akıllarını yitirdiği çılgın, muhteşem ve büyüleyici bir film olan bu film, son yıllarda gösterime giren en iddialı ve cüretkâr filmlerden biri. 

Oyuncular: Robert Pattinson, Willem Dafoe, Valeriia Karaman

Yönetmen: Robert Eggers

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Jaws (1975)

Jaws (1975)

IMDb Puanı: 8.0

Evet, köpekbalığı filmi. Evet, milyonları okyanusa girmekten korkutan film. Evet, küçük bir kasabanın dev bir canavar tarafından canlı canlı yendiği film. Ve evet, hâlâ eğlenceli. Steven Spielberg'in klasiği hâlâ çekici.

Oyuncular: Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss

Yönetmen: Steven Spielberg

Jurassic Park (1993)

Jurassic Park (1993)

IMDb Puanı: 8.1

Jaws gibi bu da hem eğlenceli hem de korkutucu bir canavar filmi. Bir grup dinozor bir parkta vahşileşirken, onları durdurmak bir grup insana düşer. Eğer devam filmleri bize bir şey öğrettiyse, o da dinozor tema parklarının kötü bir fikir olduğudur - tıpkı bu zamansız klasiğin devam filmleri gibi.

Oyuncular: Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum

Yönetmen: Steven Spielberg

The Evil Dead 2 (1987)

The Evil Dead 2 (1987)

IMDb Puanı: 7.8

Korku filmi mi? Şakacı bir komedi mi? Bir sanat filmi mi yoksa sevimsiz bir indie mi? Sam Raimi'nin bu perili eve hayat veren ton karışımı sayesinde hepsi bir arada.

Oyuncular: Bruce Campbell, Sarah Berry, Dan Hicks

Yönetmen: Sam Raimi

The Lost Boys (1987)

The Lost Boys (1987)

IMDb Puanı: 7.3

Isıran bir vampir filmi... ve karın kasları. Kayıp Çocuklar, bir grup genç vampirin küçük bir kasabada yiyecek arayışını konu alıyor.

Oyuncular: Jason Patric, Corey Haim, Dianne Wiest

Yönetmen: Joel Schumacher

10 Cloverfield Lane (2016)

10 Cloverfield Lane (2016)

IMDb Puanı: 7.2

Kıyamet ve bir aileyi bodrumuna kilitleyen ürkütücü bir adam hakkında sıradan bir film. Bu, ekrandaki her şeyi sorgulamanıza neden olan türden bir gerilim filmi. Korku olmayabilir ama yine de koltuğunuzun ucunda olacaksınız.

Oyuncular: John Goodman, Mary Elizabeth Winstead, John

Gallagher Jr.

Yönetmen: Dan Trachtenberg

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Alien (1979)

Alien (1979)

IMDb Puanı: 8.4

Bir grup astronotun bir uzaylı tarafından paramparça edilmesini anlatan bir film mi? Bunun eğlenceli bir listede ne işi var? Size Ridley Scott'ın Alien'ından bahsedeyim: bundan daha dokulu, inatçı ve atmosferik bir canavar filmi olmayabilir. Her izlediğimizde, gemide olduğumuz için heyecanlanıyoruz.

Oyuncular: Sigourney Weaver, Tom Skerritt, John Hurt

Yönetmen: Ridley Scott

Aliens (1986)

Aliens (1986)

IMDb Puanı: 8.3

Devam filmi daha geleneksel ve eğlenceli bir seçim. Kahramanımıza bir mürettebat ve çok daha fazla uzaylı katılıyor, bu da çok daha fazla aksiyon sağlıyor.

Oyuncular: Sigourney Weaver, Michael Biehn, Carrie Henn

Yönetmen: James Cameron

The Birds (1963)

The Birds (1963)

IMDb Puanı: 7.7

Bana mı öyle geliyor yoksa The Birds'ü izledikten sonra kuşlara biraz daha farklı mı bakıyorsunuz? Dağların üzerinde süzülen şahinler biraz daha tehlikeli görünüyor; telefon direğine asılı kargalar biraz daha gizemli. Tavşan yerine sizin peşinize düşseler ne olurdu? Kendinizi nasıl savunurdunuz? Kuşlar geldiğinde bir kasaba işte bu soruyla yüzleşmek zorunda kalır. 

Oyuncular: Rod Taylor, Tippi Hedren, Suzanne Pleshette

Yönetmen: Alfred Hitchcock

The Wicker Man (1973)

The Wicker Man (1973)

IMDb Puanı: 7.5

Halk korkusu benim için her zaman eğlenceli olmuştur, çünkü korku filmlerinin dünya kurgusu ilgimi çeker. Bu uzak adanın yemyeşil, altın sarısı otlaklarında bir gizem, tepeler kadar eski tarifsiz bir his var. Buna bir de çılgın bir tarikatı eklediğinizde, lirik bir şekilde huzursuz edici bir ortam elde ediyorsunuz. 

Oyuncular: Edward Woodward, Christopher Lee, Diane Cilento

Yönetmen: Robin Hardy

Enys Men (2023)

Enys Men (2023)

IMDb Puanı: Henüz değerlendirilmedi

Halk korkusundan bahsetmişken, 2023'ten kalma bu mücevher, uzak bir adadaki tanımlanamayan çiçek türleri gibi keşfedilmeyi bekliyor. Bir kadın bu çiçeklere bakmakla görevlidir, ancak aklını kaybetmeye başlamıştır. İşte halüsinasyonlar geliyor! 

Oyuncular: Henüz bilinmiyor

Yönetmen: Henüz bilinmiyor

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Suspiria (1977)

Suspiria (1977)

IMDb Puanı: 7.4

Muhtemelen bir bale okuluna katılmayı planlamıyordunuz, ama eğer öyleyse, Suspiria fikrinizi tamamen değiştirecek. Korku klasiği, bir kızın cadılar tarafından yönetilen bir bale okuluna gelmesini ve okulun koridorlarında dehşetin kol gezmesini konu alıyor. Bu film, Dario Argento'nun parlak renkler ve peri masalı dehşetinin çılgın bir karışımı olan şık film yapımcılığının bir vitrinidir. 

Oyuncular: Jessica Harper, Stefania Casini, Flavio Bucci

Yönetmen: Dario Argento

Invasion of the Body Snatchers (1956)

Invasion of the Body Snatchers (1956)

IMDb Puanı: 7.7

Bu filmi birkaç kez izledim ve hala eğlenceli. Bize benzeyen uzaylılar hakkında paranoyak bir gerilim filmi, bugün hala araştırılan bir sosyal yorum yapıyor.

Oyuncular: Kevin McCarthy, Dana Wynter, Larry Gates

Yönetmen: Don Siegel

Halloween (1978)

Halloween (1978)

IMDb Puanı: 7.8

İşte bu eğlenceli bir korku filmi. İnsanların her yıl izlemesinin bir nedeni var - John Carpenter'ın slasher'ı atmosfer, sonbahar yaprakları, gizli gölgeler ve zamansız korkularla titreşiyor. Katili sinemadaki tüm canavarlar kadar mükemmel, Jaws, Alien ve Mean Girls ile aynı seviyede.

Oyuncular: Donald Pleasence, Jamie Lee Curtis, Tony Moran

Yönetmen: John Carpenter

Signs (2002)

Signs (2002)

IMDb Puanı: 6.7

Bazı insanlar M. Night Shyamalan'ın diğer filmlerini tercih ediyor ama bu film benim için onun başyapıtı. Uzaylı istilasından kurtulmaya çalışan bir aile hakkında bir gerilim filmi olan bu filmin her bir karesi, arka bahçelerindeki ekin tabelaları kadar titizlikle bir araya getirilmiş. Yönetmenin yeteneklerinin bundan daha görünür bir işareti olamaz.

Oyuncular: Mel Gibson, Joaquin Phoenix, Rory Culkin

Yönetmen: M. Night Shyamalan

Godzilla (1956)

Godzilla (1956)

IMDb Puanı: 7.5

Dürüst olmak gerekirse, klasik Godzilla filmlerinden herhangi birini seçebilirsiniz. Sonrakiler aslında daha eğlenceliydi, dev bir canavarla diğer canavarları büyük bir savaşta karşı karşıya getiriyordu. Ancak orijinali, nükleer yıkım için bir metafor olmasına rağmen canavar sinemasının temellerinden biri olmaya devam ediyor.  

Oyuncular: Takashi Shimura, Akihiko Hirata, Akira Takarada

Yönetmen: Ishirô Honda

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The Mist (2007)

The Mist (2007)

IMDb Puanı: 7.1

Canavar filmleri genellikle seyircilerin büyük ekranda keyifle izleyebilecekleri eğlenceli, son derece şiddetli gösterilerdir. Ve Sis de bir istisna değildir. Sis bir grup canavarı getirdiğinde, seyirciler koltuklarından hevesli gözlerle izleyebilirler.

Oyuncular: Thomas Jane, Marcia Gay Harden, Laurie Holden

Yönetmen: Frank Darabont

The Night of the Hunter (1955)

The Night of the Hunter (1955)

IMDb Puanı: 8.0

Avcının Gecesi herkes için eğlenceli olmayabilir, özellikle de türün en tedirgin edici anlarından bazılarını içerdiği için. Bir sahnede, katil bir 'rahip' elinde bıçakla karısının üzerinde gezinirken, dışavurumcu gölgeler ve şehvetli bir açgözlülükle yutulur. Ama aynı zamanda türün en güzel örneklerinden biri. 'Rahip 'ten kaçan çocukları anlatan bir masal olan Avcının Gecesi, bir orman deresinin üzerinde parıldayan ayın ışığıyla parlıyor.

Oyuncular: Robert Mitchum, Shelley Winters, Lillian Gish

Yönetmen: Charles Laughton

Silence of the Lambs (1991)

Silence of the Lambs (1991)

IMDb Puanı: 8.6

Bunun birden fazla Oscar kazandığına inanabiliyor musunuz? Bir adamın yüzü parçalanıyor! Kuzuların Sessizliği, bir çift tüyler ürpertici performans ve manzaradan daha fazlasını çiğneyen bir seri katil sayesinde Oscar'da tanınan tek korku filmlerinden biridir.

Oyuncular: Jodie Foster, Anthony Hopkins, Lawrence A. Bonney

Yönetmen: Jonathan Demme

The Conjuring (2013)

The Conjuring (2013)

IMDb Puanı: 7.5

The Conjuring dolu bir salonda eğlenceli. Öncülünde eğlenceli bir şey yok, ama bir grup dehşete düşmüş insanla birlikte izlemek eğlenceli.

Oyuncular: Patrick Wilson, Vera Farmiga, Ron Livingston

Yönetmen: James Wan

The Princess Bride (1987)

The Princess Bride (1987)

IMDb Puanı: 8.0

Bu bir korku filmi mi? Eskrim, dövüş, canavarlar, kaçırılmış bir prenses, bir işkence odası, ürkütücü bir orman ve kanlı bir düello var. Eğer öyleyse, şimdiye kadar yapılmış en iyi filmlerden biri.

Oyuncular: Cary Elwes, Mandy Patinkin, Robin Wright

Yönetmen: Rob Reiner

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