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BİM'e Katlanabilir Elektrikli Bisiklet Geliyor! 16 Mayıs 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Katlanabilir Elektrikli Bisiklet Geliyor! 16 Mayıs 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
09.05.2025 - 12:13

16 Mayıs 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8.950 TL

Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8.950 TL

  • Kumtel Turbo Beyaz Cam Ankastre Set 9.250 TL

  • Kumtel Ayaklı Vantilatör 999 TL

  • Keysmart Blender Set 1.290 TL

  • Arzum Starmix Mikser 1.290 TL

  • Arzum Choppy Doğrayıcı 1.250 TL

  • Fakir Kendi Kendini Temizleyebilen Şarjlı Süpürge & Paspas 6.990 TL

  • Kumtel Sürgülü Aspiratör 1.350 TL

  • Kumtel Tavan Vantilatörü 699 TL

  • Range Silvino El Blender 790 TL

  • Keysmart Tost Makinesi 1.690 TL

  • Keysmart Türk Kahve Makinesi 4.490 TL

  • Range Perfect Ironic Buharlı Ütü 990 TL

RKS RV10 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 25.990 TL

RKS RV10 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 25.990 TL

  • Dijitsu 50' Ultra HD Google Tv 11.990 TL

  • Strong 32' HD Ready Led Tv 4.290 TL

  • Tecno Spark GO1 Cep Telefonu 6.250 TL

  • Polosmart Işıklı Tripod 199 TL

  • Polosmart Kablosuz Hoparlör 499 TL

  • Polosmart Akıllı Saat 599 TL

  • Razer Cobra Kablolu Mouse 1.390 TL

  • Transformers Bluetooth Hoparlör TF-Y01 399 TL

  • Transformers Bluetooth Hoparlör TF-Y09 399 TL

  • Dijital Panda Çizim Tahtası 199 TL

  • Renkli Cam Dekoratif Gaz Lambası 299 TL

Lav Lal Meşrubat Bardağı 3'lü 99 TL

Lav Lal Meşrubat Bardağı 3'lü 99 TL

  • Lav Lal Su Bardağı 3'lü 89 TL

  • Lav Lal Çay Bardağı 6'lı 109 TL

  • Lav Lal Kahve Yanı Su Bardağı 3'lü 59 TL

  • Colorina Çiçek Desenli İki Katlı Kurabiyelik 249 TL

  • Colorina Çiçek Desenli Ayaklı Kek Tabağı 239 TL

  • Colorina Çiçek Desenli Pasta Tabağı 4'lü 199 TL

  • Chef's Pro Karnıyarık Tenceresi 399 TL

  • Colorina Saklama Kabı 200 cc 89 TL

  • Colorina Saklama Kabı 720 cc 59 TL

  • Colorina Saklama Kabı 1350 cc 109 TL

  • Glass in love Cam Kupa 6'lı 109 TL

  • Glass in love Çift Cidarlı Sevimli Bardak Çeşitleri 129 TL

  • Glass in love Renkli Cam Su Şişesi 1000 cc 149 TL

  • Benate Bambu Sunum Ürünleri 169 TL

  • Benate Çay Tabağı 6'lı 199 TL

  • Benate Büyük Salata Tabağı 119 TL

  • Benate Sütlük 179 TL

  • Benate Yuvarlak Çerezlik 159 TL

  • Benate Metal Kulplu Bambu Hasır Sunumluk 279 TL

  • Melamin Çay Tabağı 19,50 TL

  • Melamin Nihale/Kepçe Altlığı 49 TL

  • Melamin Orta Boy Kayık Tabak 69 TL

  • Melamin Küçük Boy Kayık Tabak 49 TL

  • Melamin Büyük Yuvarlak Tepsi 129 TL

  • Siyah Fincan Askılığı Standı 109 TL

Günün indirimleri burada

25 Parça Piknik Seti 199 TL

25 Parça Piknik Seti 199 TL

  • Tek Fiyat Plastik Ürünler 89 TL

  • Chef's Pro Kapaklı Kavurma Sacı 499 TL

  • Emaye Közmatik 109 TL

  • Yuvarlak Emaye Tepsi 119 TL

  • Buzluk Termos 699 TL

  • Musluklu Piknik Termos 349 TL

  • Buz Aküsü 18,50 TL

  • Benante Bıçak Bileyicili Bambu Kesme Tahtası 279 TL

  • Saklama Kutusu 39,50 TL

  • Çatal-Kaşık Saklama Kutusu 15 TL

  • Katlanır Piknik Sepeti 399 TL

  • Çizgi Gravürlü Kepçe Altlığı 35 TL

  • Çizgi Gravürlü Sürahi 109 TL

  • Çizgi Gravürlü Yuvarlak Kase 22,50 TL

  • Çizgi Gravürlü Yuvarlak Midi Kase 29,50 TL

  • Çizgi Gravürlü Salata Kasesi 69 TL

  • Yaylı Masa Örtüsü Kıskacı 4'lü 19,50 TL

  • Kapaklı Taşıma Saplı Kek/Börek Fanusu 99 TL

  • Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 39 TL

  • Süzgeçli Maşa 79 TL

  • Tek Fiyat Maşa Çeşitleri 59 TL

  • Çizgi Gravürlü Salata Servis Seti 35 TL

Küçük Boy Abs Valiz 749 TL

Küçük Boy Abs Valiz 749 TL

  • Orta Boy Abs Valiz 849 TL

  • Büyük Boy Abs Valiz 949 TL

  • Abs Valiz Çocuk 999 TL

  • Kadın - Erkek Hambez Pantolon 279 TL

  • Erkek Pijama Takımı 349 TL

  • Kadın Kaşkorse Takım 289 TL

  • Kadın Düğmeli Pijama Takımı 329 TL

  • Erkek Kalın Taban Terlik 139 TL

  • Kadın Kalın Taban Aksesuarlı Terlik 189 TL

  • Kadın Sargılı Eva Sandalet 189 TL

  • Erkek Sargılı Eva Sandalet 189 TL

  • Kadın İnce Taban Tek Bantlı Terlik 109 TL

  • Kadın Kalın Taban Örgü Desen Sandalet 179 TL

  • Kadın Örgü Desen Çift Bantlı Terlik 129 TL

  • Cep Seccadesi 79 TL

  • Spor Çanta 279 TL

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Termo İzolasyonlu Çanta 369 TL

Termo İzolasyonlu Çanta 369 TL

  • Termo Piknik Çantası 25 Litre 189 TL

  • Termo Piknik Çantası 15 Litre 169 TL

  • Termos Çanta 8 Litre 279 TL

  • Termo Sırt Çantası 18 Litre 339 TL

  • Termo Piknik Çantası 4 Litre 129 TL

  • Termo Piknik Çantası 8 Litre 149 TL

  • Yüz Havlusu 75 TL

  • El Havlusu 34,50 TL

  • Mutfak Bezi 2'li 59,50 TL

  • Havlu Seti 2'li 99 TL

  • Bez Çanta 149 TL

  • Kurutma Bezi 2'li 99 TL

  • Mutfak Önlüğü 129 TL

  • Fırın Eldiveni 85 TL

  • Pvc Masa Örtüsü 149 TL

  • Piknik Hasırı 150x210 cm 299 TL

  • Piknik Hasırı 120x180 cm 219 TL

Erinöz 5 Parça Mini Oturma Grubu 7.999 TL

Erinöz 5 Parça Mini Oturma Grubu 7.999 TL

  • Erinöz 3 Kişilik Gölgelikli Luka Salıncak 7.500 TL

  • Dienni 4 Raflı Çok Amaçlı Dolap 1.990 TL

  • Dienni Konak Metal Ayakkabılık 1.290 TL

  • Dienni Tek Kapaklı 5 Raflı Dolap 1.550 TL

  • Decolove Ahşap Çocuk Yatağı 999 TL

  • Articolo Gözlük Kabı 279 TL

  • Makas Seti 2'li 69 TL

Bixi Latte Minderli Oturma Grubu 3.950 TL

Bixi Latte Minderli Oturma Grubu 3.950 TL

  • Queen Rattan Koltuk 269 TL

  • Regnum Örgü Koltuk 650 TL

  • Plastik Örgü Tabure 109 TL

  • Mermer Desenli Masa 2 Adet Plastik Kollu Sandalye Seti 1.190 TL

  • Katlanır Sehpa 499 TL

  • - Semaver 999 TL

  • - Relax Çelik Termos 479 TL

  • - Relax Pompalı Termos 1.290 TL

  • - Mangal İçin Çelik Izgara Tel 449 TL

  • - Emaye Katlanır Mangal 695 TL

  • - Katlanır Oluklu Izgara Mangal Mizan 595 TL

  • - Katlanır Oluklu Izgara Mangal 795 TL

  • - Mangal Kömürü Briket 219 TL

  • - Çıra Doğal Reçineli 22,50 TL

  • - Tutuşturucu Jel 69 TL

  • - Mangal Yelpazesi 12,50 TL

  • - Solar Dekoratif Aydınlatma 399 TL

  • - Dekoratif Ayaklı Gaz Lambası 799 TL

  • - 7 Kanat Rüzgar Gülü 69 TL

  • - Cricket Çakmak 2'li 32,50 TL

  • - Floppy Tek Kullanımlık Masa Örtüsü 10'lu 29 TL

  • - Kav Kibrit 10'lu 39 TL

  • - Ece Kürdan Jelatinli 200'lü 15 TL

  • - Santa Kraft Kağıt Pipet 24'lü 12 TL

  • - Mtb Meyve Desenli Kağıt Bardak 25'li 22,50 TL

  • - Yiğit Maşa Mangal 69 TL

  • - Begonya Saksı 1,8 Litre 49 TL

  • - Begonya Saksı 3,3 Litre 75 TL

  • - Begonya Saksı 5 Litre 99 TL

  • - Begonya Saksı 9 Litre 129 TL

  • - Ixora Saksı 1,25 Litre 39,50 TL

  • - Ixora Saksı 3 Litre 69 TL

  • - Ixora Saksı 4 Litre 79 TL

  • - Ayaklı Saksı 9,8 Litre 99 TL

  • - Ixora Kolay Saksı 5,8 Litre 129 TL

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Başak Nur Süner
Başak Nur Süner
Onedio Editörü
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