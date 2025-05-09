BİM'e Katlanabilir Elektrikli Bisiklet Geliyor! 16 Mayıs 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
16 Mayıs 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8.950 TL
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RKS RV10 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 25.990 TL
Lav Lal Meşrubat Bardağı 3'lü 99 TL
25 Parça Piknik Seti 199 TL
Küçük Boy Abs Valiz 749 TL
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Termo İzolasyonlu Çanta 369 TL
Erinöz 5 Parça Mini Oturma Grubu 7.999 TL
Bixi Latte Minderli Oturma Grubu 3.950 TL
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