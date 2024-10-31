Dubai Çikolatasına Tavrını Tuvaleti Sanıp Üstüne Toprak Atmaya Çalışarak Gösteren Popüler Kültür Düşmanı Kedi

X’te (Twitter) bir kedinin Dubai çikolatasının üstüne toprak atma hareketi yapması gündem oldu. ‘@sinirliyizabi’ isimli kullanıcı o videoyu “Popüler kültür düşmanı kedi, dubai çikolatasını bok sanıp üstünü kapatmaya çalışıyor” sözleriyle paylaşarak herkesi güldürdü.