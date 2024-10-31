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Dubai Çikolatasına Tavrını Tuvaleti Sanıp Üstüne Toprak Atmaya Çalışarak Gösteren Popüler Kültür Düşmanı Kedi

Dubai Çikolatasına Tavrını Tuvaleti Sanıp Üstüne Toprak Atmaya Çalışarak Gösteren Popüler Kültür Düşmanı Kedi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
31.10.2024 - 11:09

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X’te (Twitter) bir kedinin Dubai çikolatasının üstüne toprak atma hareketi yapması gündem oldu. ‘@sinirliyizabi’ isimli kullanıcı o videoyu “Popüler kültür düşmanı kedi, dubai çikolatasını bok sanıp üstünü kapatmaya çalışıyor” sözleriyle paylaşarak herkesi güldürdü.

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Sağımız solumuz Dubai çikolatası oldu. Hangi sosyal medya platformuna girsek ya Dubai çikolatası alanlar ya da evde yapanlar karşımıza çıkıyor.

Sağımız solumuz Dubai çikolatası oldu. Hangi sosyal medya platformuna girsek ya Dubai çikolatası alanlar ya da evde yapanlar karşımıza çıkıyor.

Kimi Dubai çikolatasını denemek için can atarken kimi popüler kültür ürünü olduğu gerekçesiyle şiddetle karşı çıkıyor. Karşı çıkanlardan birisi de 'kedi'.

Kimi Dubai çikolatasını denemek için can atarken kimi popüler kültür ürünü olduğu gerekçesiyle şiddetle karşı çıkıyor. Karşı çıkanlardan birisi de 'kedi'.

Evet yanlış duymadınız... Karşınızda popüler kültür düşmanı kedi!

Evet yanlış duymadınız... Karşınızda popüler kültür düşmanı kedi!

X’te ‘@sinirliyizabi’ isimli kullanıcı “Popüler kültür düşmanı kedi dubai çikolatasını bok sanıp üstünü kapatmaya çalışıyor” paylaşımıyla herkese kahkaha attırdı.

X’te ‘@sinirliyizabi’ isimli kullanıcı “Popüler kültür düşmanı kedi dubai çikolatasını bok sanıp üstünü kapatmaya çalışıyor” paylaşımıyla herkese kahkaha attırdı.
twitter.com

İşte o kedi👇🏻

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Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları bir kediyle hiç bu kadar aynı fikirde olmamıştı👇🏻

Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları bir kediyle hiç bu kadar aynı fikirde olmamıştı👇🏻
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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