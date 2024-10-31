Dubai Çikolatasına Tavrını Tuvaleti Sanıp Üstüne Toprak Atmaya Çalışarak Gösteren Popüler Kültür Düşmanı Kedi

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Sağımız solumuz Dubai çikolatası oldu. Hangi sosyal medya platformuna girsek ya Dubai çikolatası alanlar ya da evde yapanlar karşımıza çıkıyor.
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Kimi Dubai çikolatasını denemek için can atarken kimi popüler kültür ürünü olduğu gerekçesiyle şiddetle karşı çıkıyor. Karşı çıkanlardan birisi de 'kedi'.
Evet yanlış duymadınız... Karşınızda popüler kültür düşmanı kedi!
X’te ‘@sinirliyizabi’ isimli kullanıcı “Popüler kültür düşmanı kedi dubai çikolatasını bok sanıp üstünü kapatmaya çalışıyor” paylaşımıyla herkese kahkaha attırdı.
İşte o kedi👇🏻
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Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları bir kediyle hiç bu kadar aynı fikirde olmamıştı👇🏻
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