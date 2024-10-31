Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Elektronik , Giyim , Ev Yaşam
Bugün İndirimde Neler Var? Bargello Parfüm’den Skechers Şişme Yelek’e 31 Ekim 2024 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Bargello Parfüm’den Skechers Şişme Yelek’e 31 Ekim 2024 Günün Fırsatları

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
31.10.2024 - 13:03

31 Ekim 2024 tarihindeki indirim fırsatlarını sizlerle paylaşacağız. 

Kozmetikten ev yaşama, elektronikten giyime kadar çok avantajlı kampanyalarla tekrar karşınızdayız. Yılın alışveriş için en avantajlı döneminde mutfak setinizi yenileyebilir, kozmetik fırsatlarını inceleyebilir veya elektronik gereksiniminizi karşılayabilirsiniz. Her alanda kullanıcı memnuniyeti yüksek ürünlerden oluşan bu tekliflerle ayı çok şanslı kapatacaksınız. Muhteşem fırsatları kaçırmamak için elinizi çabuk tutun çünkü tüm indirimler stoklarla sınırlı. 

Bu içerik 31.10.2024 tarihinde oluşturuldu, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Bargello 122 Oriental Edp 50 Ml Kadın Parfüm

1. Bargello 122 Oriental Edp 50 Ml Kadın Parfüm

Bargello'nun her zevke hitap eden parfümleri neredeyse bütün sepetlere ekleniyor. Hazır markada 2. ürüne 160 TL indirim varken çok avantajlı fiyatlara kozmetik ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. İster aynı kutudan iki tane alabilir isterseniz de farklı kokuları deneyebilirsiniz. 

Ürünleri incelerken sepetteki ek kampanyalara göz atmayı da ihmal etmeyin!

Bargello 122 Oriental Edp 50 Ml Kadın Parfüm

Trendyol

2. Zühre Ana Karadut Özü 670 Gr

2. Zühre Ana Karadut Özü 670 Gr

Sağlıklı ve doğal ürünleriyle öne çıkan Zühre Ana'nın her kategorisinde çok avantajlı indirimler var. Ana marka gününe özel tek fiyat ve 2. ürüne 1 TL kampanyasından faydalanmak için stoklar tükenmeden sepetinizi oluşturmayı unutmayın!

Zühre Ana Karadut Özü 670 Gr

Trendyol

3. LOS OJOS Kadın Siyah Yüksek Bel Toparlayıcı Çift Cepli Ispanyol Paça Tayt

3. LOS OJOS Kadın Siyah Yüksek Bel Toparlayıcı Çift Cepli Ispanyol Paça Tayt

Spor ve outdoor giyimde biraz yenilenmeye ihtiyacınız varsa rahat kalıplarıyla öne çıkan Los Ojos ürünlerini incelemenin tam zamanı. Her zevke ve kullanıma uygun geniş renk skalasındaki spor kıyafetlerinde 2. ürüne %10 indirim fırsatı devam ediyor. Ama bedeniniz tükenmeden fırsatı yakalasanız iyi olur!

LOS OJOS Kadın Siyah Yüksek Bel Toparlayıcı Çift Cepli Ispanyol Paça Tayt

Trendyol

4. Cottonhill Basic Lazer Kesim Dikişsiz Kadın Boxer Külot 3'lü Paket

4. Cottonhill Basic Lazer Kesim Dikişsiz Kadın Boxer Külot 3'lü Paket

Lazer kesim dikişsiz Cottonhill iç çamaşırları resmen hayat kurtarıcı. Dışarıdan belli olmayan ve yok gibi hissettiren rahat iç çamaşırı paketlerinde şu an inanılmaz kampanyalar var. İkinci, üçüncü ve dördüncü ürüne ek indirim fırsatlarının tümünü, stoklar tükenmeden incelemeyi ihmal etmeyin!

Cottonhill Basic Lazer Kesim Dikişsiz Kadın Boxer Külot 3'lü Paket

Trendyol

5. Nandy Home 4'Lü Set Vakum Kapaklı Saklama Kabı Seti

5. Nandy Home 4'Lü Set Vakum Kapaklı Saklama Kabı Seti

Nandy Home'un kendinden vakum pompalı saklama kapları herkesin favorisi. Yemeklerin daha uzun süre taze kalmasına yardımcı olan bu 4'lü seti, hemen şimdi 2. ürüne %10 indirim fırsatıyla alabilirsiniz. Üstelik şu an markanın sepette ek indirim kampanyaları da mevcut!

Nandy Home 4'Lü Set Vakum Kapaklı Saklama Kabı Seti

Trendyol
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Schafer Tastemake Döküm Ocak Üstü Tost Izgara 20x26 cm

6. Schafer Tastemake Döküm Ocak Üstü Tost Izgara 20x26 cm

Schafer marka ürünlerin tümünde geçerli %50 indirim fırsatı sepette ek kupon avantajlarıyla birleştiğinde bu ocak üstü tos ızgara sadece 611,62 TL'ye geliyor.

Schafer Tastemake Döküm Ocak Üstü Tost Izgara

Hepsiburada

7. Flormar Kremsi Dokulu Blow Up Highlighter Pencil

7. Flormar Kremsi Dokulu Blow Up Highlighter Pencil

Flormar'ın 500'e 80, 700'e 150, 800'e 200, 1000'e 250 kupon fırsatları ve 600 TL üzeri sepette %30 indirim kampanyası çok avantajlı. Mesela bu highlighter pencil şimdi 234,99 TL yerine 169,99 TL!

Flormar Kremsi Dokulu Blow Up Highlighter Pencil

Hepsiburada

8. Ryka Relaxo İnsan Eli Hissi Veren Şarjlı Masaj Aleti

8. Ryka Relaxo İnsan Eli Hissi Veren Şarjlı Masaj Aleti

Özellikle masa başı çalışanlar ve omuz problemleri çekenler için harika bir ürün olan Ryka Masaj Aleti sepette kupon avantajlarıyla geliyor.

Ryka Relaxo İnsan Eli Hissi Veren Şarjlı Masaj Aleti

Hepsiburada

9. Lancome Monsieur Big Yüksek Hacim Etkili Siyah Maskara

9. Lancome Monsieur Big Yüksek Hacim Etkili Siyah Maskara

Lancome'un tüm indirimlere ek %25 indirim ve ek sepet avantajlarıyla tüm kozmetik ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Mesela yüksek hacimli göz alıcı kirpikler için geliştirilmiş bu favori maskara sepette sadece 1.162,50 TL'ye düşüyor.

Lancome Monsieur Big Yüksek Hacim Etkili Siyah Maskara

Hepsiburada

10. Ivybears Kadın Saç Vitamini Biotin 5000 MCG 180 Tablet

10. Ivybears Kadın Saç Vitamini Biotin 5000 MCG 180 Tablet

Ivybears besin takviyelerinin tümü %25 indirim ve sepette ek kupon fırsatlarıyla çok uygun fiyata geliyor. Özellikle set halinde alım yaparak ekstra avantaj yakalamak için hemen koşun!

Ivybears Kadın Saç Vitamini Biotin 5000 MCG 180 Tablet

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Lenovo IdeaCentre 3 i7-13620H All In One Bilgisayar

11. Lenovo IdeaCentre 3 i7-13620H All In One Bilgisayar

Lenovo i7 çekirdekli 512 SSD bilgisayarda dev fırsat var. Şimdi alırsanız fiyat 69.000,000 yerine 45.142,83 TL'ye düşüyor.

Lenovo IdeaCentre 3 i7-13620H All In One Bilgisayar

Amazon

12. Vegmann Delphin Tekerlekli Valiz

12. Vegmann Delphin Tekerlekli Valiz

Sık seyahat edenlerin kaçırmaması gereken bir fırsat daha. Vegmann tekerlekli çekçekli valiz şimdi 1.664,10 TL yerine sadece 1.099,00 TL.

Vegmann Delphin Tekerlekli Valiz

Amazon

13. Colortouch Sticker Set

13. Colortouch Sticker Set

Günlük, ajanda, planner üzerine yapıştıracağınız 1000'li sticker setinde fiyat 100 TL bile değil. Tükenmeden alın! 

Colortouch Sticker Set

Amazon

14. PUMA Kadın Deviate Nitro 2 Koşu Ayakkabısı

14. PUMA Kadın Deviate Nitro 2 Koşu Ayakkabısı

Fitness ve egzersiz için ideal olan PUMA koşu ayakkabılarının hemen hepsi şu an avantajlı. Mesela bu üründe güncel fiyat 2.130,00 TL'ye düşmüş durumda!

PUMA Kadın Deviate Nitro 2 Koşu Ayakkabısı

Amazon

15. Skechers Outerwear Padded Vest

15. Skechers Outerwear Padded Vest

Mevsimlik outdoor erkek giyimin favorilerinden olan bu ürün şimdi 1.149,50 TL yerine 1.034,55 TL. Stoklar tükenmeden incelemeyi unutmayın!

Skechers Outerwear Padded Vest

Amazon
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın