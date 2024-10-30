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ŞOK'a Akıllı Cam Silme Robotu Geliyor! 2 Kasım 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Akıllı Cam Silme Robotu Geliyor! 2 Kasım 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
30.10.2024 - 11:55

ŞOK 2 Kasım - 9 Kasım 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 2 Kasım - 9 Kasım 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Bu Cumartesi Şok'a Ne Geliyor?

Bu Cumartesi Şok'a Ne Geliyor?

  • 120x170 cm Wellsoft Kaymaz Tabanlı Halı 599 TL,

  • 80x150 cm Wellsoft Kaymaz Tabanlı Halı 349 TL,

  • Mikrofiber Yorgan Tek Kişilik 349 TL, Mikrofiber Yorgan,

  • Çift Kişilik 399 TL, 

  • Silikon Micro Yastık 99,95 TL,

  • Pantolon Askılığı 59,95 TL,

  • Kadın Düğmeli Pijama Takımı 399 TL, 

  • Kadın Wellsoft Sabahlık 299 TL, 

  • Wellsoft Ev Babet 79,95 TL, 

  • Kadın/Erkek Keçe Terlik 99,95 TL,

  • Büyük Boy Çok Amaçlı Çanta 74,95 TL,

  • Uzaktan Kumandalı Arazi Aracı 399 TL, 

  • Uzaktan Kumandalı Arazi Aracı 399 TL, 

  • Sök Tak Bisiklet 199 TL, 

  • Dollyland Minkie Külah Bebek 69,95 TL, 

  • Melisa'nın Mutfak Seti 249 TL, 

  • Metal Retro Arabalar 119 TL, 

  • 200'lü Mega Çubuklar 149 TL, 

  • Tic Tac Toe Kutu Oyunu 99,95 TL, 

  • Boncuklu Takı Seti 99,95 TL, 

  • Gurme Pizza / Hamburger / Tatlı Seti 69,95 TL, 

  • Duo Kutu Oyunu 69,95 TL,

  • Sevimli Hayvanlar Balon Seti 29,95 TL

25 TL üstü alışverişlerde geçerli;

  • 3x75 gram Superfresh Süper Ton Balığı 79 TL, 

  • 50 ml Loreal Kolajen Bakımı Kırışıklık Karşıtı Krem 125 TL, 

  • 500 ml Elseve Şampuan Çeşitleri 95 TL,

  • 1000 ml Yumoş Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 65 TL

2 Kasım'da Şok'a Ne Geliyor?

2 Kasım'da Şok'a Ne Geliyor?

Şok'a Gelen İndirimli Elektronik Ürün Modelleri ve Fiyatları

Şok'a Gelen İndirimli Elektronik Ürün Modelleri ve Fiyatları
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