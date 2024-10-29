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A101’e Gelen Elektrikli Araç İstasyonu Alınır mı?

etiket A101’e Gelen Elektrikli Araç İstasyonu Alınır mı?

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
29.10.2024 - 14:08

Elektrikli araç furyası aldı başını gidiyor, sokaklarda her geçen gün daha fazla elektrikli araba görüyoruz. Peki ya siz? Elektrikli araç sahibi olmayı düşünüyor musunuz? Eğer öyleyse, şarj istasyonu konusu kafanızı kurcalıyor olmalı. İşte tam da bu noktada A101 imdadımıza yetişiyor! 🤩

A101'e gelen Vestel Elektrikli Araç Şarj İstasyonu EVC04 22KW Kablolu modeli, evinizde veya iş yerinizde aracınızı şarj etmeniz için oldukça cazip bir seçenek. Hadi gelin yakından bakalım, bu şarj istasyonu gerçekten 'alınır mı?' sorusunun cevabını arayalım. 👇

Bu içerik 29.10.2024 tarihinde oluşturulmuş, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Öncelikle şu özelliklere bir göz atalım! 👀

Öncelikle şu özelliklere bir göz atalım! 👀

  • Hızlı Şarj: 22 kW gücüyle aracınızı hızlıca şarj edebilirsiniz, beklemekle vakit kaybetmezsiniz. 🚀

  • Sağlam ve Dayanıklı: PC Plastik malzemeden üretilmiş, darbelere ve zorlu hava koşullarına dayanıklı. 💪 (-35°C ile +55°C arası çalışabiliyor, yağmur çamur dinlemiyor! ☔)

  • Kolay Kullanım: Tak çalıştır özelliği sayesinde uğraşmanıza gerek yok, fişi takın ve şarj etmeye başlayın! 🔌

  • Güvenli: Dahili koruma fonksiyonları sayesinde güvenli bir şarj deneyimi sunuyor. 🛡️

  • Esnek Kurulum: İster duvara monte edin, ister standlı kullanın, size kalmış! 🤸

  • Yerli Üretim: Vestel kalitesiyle, %100 yerli üretim.

Peki, neden A101'deki Vestel Şarj İstasyonunu tercih etmelisiniz? 🤔

Peki, neden A101'deki Vestel Şarj İstasyonunu tercih etmelisiniz? 🤔

  • Uygun Fiyat: A101'in uygun fiyat politikası sayesinde bu şarj istasyonuna çok daha ekonomik bir şekilde sahip olabilirsiniz. 🤑

  • Vestel Güvencesi: Vestel'in yaygın servis ağı ve satış sonrası hizmetleri sayesinde herhangi bir sorun yaşamanız durumunda destek alabilirsiniz. 💪

  • Kolay Ulaşılabilirlik: A101 mağazaları her yerde! Şarj istasyonunuzu kolayca temin edebilirsiniz. 🛒

Vestel Elektrikli Araç Şarj İstasyonu EVC04 22KW Kablolu modelini kullanmak çocuk oyuncağı! 🥳

Vestel Elektrikli Araç Şarj İstasyonu EVC04 22KW Kablolu modelini kullanmak çocuk oyuncağı! 🥳

İşte adım adım nasıl kullanacağınız:

1. Hazırlık:

  • Aracınızın şarj girişinin ve şarj istasyonunun fişinin temiz ve kuru olduğundan emin olun.

  • Şarj istasyonunun elektrik bağlantısının yapıldığını ve açık olduğunu kontrol edin.

2. Şarj Başlatma:

  • Şarj istasyonundan çıkan kablonun ucundaki Tip 2 fişini aracınızın şarj girişine takın.

  • Fiş yerine tam oturduğunda, şarj işlemi otomatik olarak başlayacaktır.

  • İstasyon üzerindeki LED ışıklar şarj durumunu gösterecektir.

3. Şarj Durdurma:

  • Şarj işlemini durdurmak için önce aracınızın kilidini açın. (Bazı araçlarda şarj fişini çıkarmadan önce kilidi açmanız gerekebilir.)

  • Şarj fişini aracınızın şarj girişinden çıkarın.

  • Son olarak, fişi şarj istasyonundan çıkarın.

İşte bu kadar basit!

Sonuç olarak... 🥁

Sonuç olarak... 🥁

Elektrikli araç şarj istasyonu arayışındaysanız ve uygun fiyatlı, güvenilir bir çözüm arıyorsanız, A101'deki Vestel EVC04 22KW Kablolu model tam size göre! Hem yerli üretim olması da cabası. 😉

Vestel Elektrikli Araç Şarj İstasyonu EVC04 22KW Kablolu Hepsiburada güvencesiyle satın almak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

Trendyol güvencesiyle satın almak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım! 👇

Hepsiburada

Gelen yorumları merak ediyorsanız, sizin için aşağıda derledik.👇

Gelen yorumları merak ediyorsanız, sizin için aşağıda derledik.👇

  • Vallahi çok araştırdım. Çok inceledim. Bir çok kişi ile görüştüm. Kimi bütçeme uygun ama bilinmedik marka veya servis sıkıntısı vardı. En uygunu bunu buldum. Geldi servisi kurdu mis gibi kullanıyorum.

  • Ürün düzgün paketlenmiş ve hasarsız şekilde elime ulaştı. Ürünü almadan önce Vestel müşteri hizmetlerini arayıp ücretsiz keşif yaptırabilirsiniz. Keşfin amacı elektrik altyapınızın uygunluğunu denetlemektir. Ürün geldikten sonra vestel müşteri hizmetlerini arayıp kurulum randevusu almalısınız.

  • Montajı Vestel Yetkili Servis tarafından yapıldı. Kargo işlemini de aynı servis yaptı. Kargolama da herhangi bir sıkıntı yok ürün sorunsuz geldi. Ürünü Vestel Kurumsal dan almıştım bu arada. Servis gelmeden önce altyapı ile ilgili talepleri hazırladık. Kargo teslimi aşamasında isterseniz küçük bir inceleme de yapıyorlar. Ürün sorunsuz monte edildi gerekli şeyleri zaten servis söylüyor. Cihazı kurduk ve şarj işlemi yaptık. Uzaktan erişim ve ekran yok üzerinde ama onu bilerek almıştık zaten. Yerli ve garantili ürün olması nedeniyle tercih ettik. İnşallah uzun ömürlü olur.

  • Ürün güzel. Sabit akım ile şarj ediyor. Araç ne kadar çekiyorsa onu veriyor. Ayar yapmak isteyenler bir üst modeli seçebilir. Servis tarafından kurulum hizmeti veriliyor. Servis altyapı incelemesi de yapıyor. Memnun kaldık hizmet ve üründen.

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