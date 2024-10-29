A101’e Gelen Elektrikli Araç İstasyonu Alınır mı?

Elektrikli araç furyası aldı başını gidiyor, sokaklarda her geçen gün daha fazla elektrikli araba görüyoruz. Peki ya siz? Elektrikli araç sahibi olmayı düşünüyor musunuz? Eğer öyleyse, şarj istasyonu konusu kafanızı kurcalıyor olmalı. İşte tam da bu noktada A101 imdadımıza yetişiyor! 🤩

A101'e gelen Vestel Elektrikli Araç Şarj İstasyonu EVC04 22KW Kablolu modeli, evinizde veya iş yerinizde aracınızı şarj etmeniz için oldukça cazip bir seçenek. Hadi gelin yakından bakalım, bu şarj istasyonu gerçekten 'alınır mı?' sorusunun cevabını arayalım. 👇

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