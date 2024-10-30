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Trafik Dili ve Edebiyatı! Erkeklerin Trafikte Konuşmadan Anlaşma Yöntemleri Viral Oldu

Trafik Dili ve Edebiyatı! Erkeklerin Trafikte Konuşmadan Anlaşma Yöntemleri Viral Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
31.10.2024 - 02:04

Erkeklerin trafikte konuşmadan anlaştığına hepimiz babamız, kardeşimiz, abimiz, sevgilimiz ya da eşimiz aracılığı ile şahit olmuşuzdur. Sosyal medyada da bir kullanıcı ''Trafik dili ve edebiyatı '' notuyla çektiği bir videoda erkeklerin kornayla ve sinyallerle kurduğu iletişimi mizahi bir dille anlattı.

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Karşıdan gelen araba sık sık selektör yaparsa bunun radar uyarısı olduğunu bilmeyenimiz yoktur. Bu da milli dayanışmanın en güzel örneklerinden biridir. Peki sadece erkeklerin bildiği trafikteki diğer işaretler neler?

Karşıdan gelen araba sık sık selektör yaparsa bunun radar uyarısı olduğunu bilmeyenimiz yoktur. Bu da milli dayanışmanın en güzel örneklerinden biridir. Peki sadece erkeklerin bildiği trafikteki diğer işaretler neler?

Instagram'da @mücahitterzioğlu ismiyle paylaşımlar yapan kullanıcı korna ve selektörle erkeklerin trafikte nasıl anlaştığını çektiği bir video ile anlattı.

Instagram'da @mücahitterzioğlu ismiyle paylaşımlar yapan kullanıcı korna ve selektörle erkeklerin trafikte nasıl anlaştığını çektiği bir video ile anlattı.

Buyrun izliyoruz:

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