Trafik Dili ve Edebiyatı! Erkeklerin Trafikte Konuşmadan Anlaşma Yöntemleri Viral Oldu

Erkeklerin trafikte konuşmadan anlaştığına hepimiz babamız, kardeşimiz, abimiz, sevgilimiz ya da eşimiz aracılığı ile şahit olmuşuzdur. Sosyal medyada da bir kullanıcı ''Trafik dili ve edebiyatı '' notuyla çektiği bir videoda erkeklerin kornayla ve sinyallerle kurduğu iletişimi mizahi bir dille anlattı.