Sınıfsal mıdır? Annesinin Yurda Götürmesi İçin Hazırladığı Avokado Ezmesini Paylaşan Genç Tartışma Başlattı

Yurt yaşamının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan anne yapımı börek ve turşunun yanında, sosyal medyada dikkat çeken bir tartışma doğdu. Bir kullanıcı annesinin yurda götürmesi için hazırladığı avokado ezmesini paylaştı ve 'Sınıfsaldır' tartışmaları alevlendi.