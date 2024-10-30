Sınıfsal mıdır? Annesinin Yurda Götürmesi İçin Hazırladığı Avokado Ezmesini Paylaşan Genç Tartışma Başlattı
Sınıfsal mıdır? Annesinin Yurda Götürmesi İçin Hazırladığı Avokado Ezmesini Paylaşan Genç Tartışma Başlattı
Yurt yaşamının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan anne yapımı börek ve turşunun yanında, sosyal medyada dikkat çeken bir tartışma doğdu. Bir kullanıcı annesinin yurda götürmesi için hazırladığı avokado ezmesini paylaştı ve 'Sınıfsaldır' tartışmaları alevlendi.
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Öğrenip sürecinde yurtlarda kalan öğrencilerin geleneksel yiyecekleri genellikle anneden gelen börek, çörek ve turşulardan oluşuyor.
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Ancak Twitter'da (X) @Faqondu isimli kullanıcı annesinin yurda götürmesi için hazırladığı avokado ezmesini paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.
Bu paylaşım kısa sürede "Sınıfsaldır" tartışmalarını da beraberinde getirdi.
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