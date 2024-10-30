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Evlilik Yıl Dönümünde Eşine Jest Yapmak İsterken Teknolojinin Kurbanı Olan Adam

Evlilik Yıl Dönümünde Eşine Jest Yapmak İsterken Teknolojinin Kurbanı Olan Adam

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
30.10.2024 - 21:59

Evlilik yıl dönümünde eşine çiçek göndermeye çalışan bir adam teknolojinin kurbanı oldu.

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Yıl dönümleri, doğum günleri gibi özel günlerde jest yapmak teknoloji bu kadar ilerlemişken çok zor. Ortak uygulamalar kullanmak bir takım sorunları da beraberinde getiriyor.

Yıl dönümleri, doğum günleri gibi özel günlerde jest yapmak teknoloji bu kadar ilerlemişken çok zor. Ortak uygulamalar kullanmak bir takım sorunları da beraberinde getiriyor.

Bir Twitter kullanıcısı evlilik yıl dönümünde eşine çiçek göndermek isterken yaşadığı talihsiz olayı paylaştı.

Bir Twitter kullanıcısı evlilik yıl dönümünde eşine çiçek göndermek isterken yaşadığı talihsiz olayı paylaştı.
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Paylaşıma yorumlar da gecikmedi tabii👇

Paylaşıma yorumlar da gecikmedi tabii👇
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Talihsiz adam yalnız değilmiş.

Talihsiz adam yalnız değilmiş.
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