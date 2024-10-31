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İçişleri Bakanlığı Resmen Duyurdu: Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in Yerine Kayyum Atandı

İçişleri Bakanlığı Resmen Duyurdu: Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in Yerine Kayyum Atandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
31.10.2024 - 08:53 Son Güncelleme: 31.10.2024 - 09:06

İçişleri Bakanlığı: Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştır. İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.

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İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden uzaklaştırıldığını ve İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un başkan vekili olarak görevlendirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden uzaklaştırıldığını ve İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un başkan vekili olarak görevlendirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2024/162302 sayılı soruşturma kapsamında 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan mahkemece tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı şüpheli Ahmet Özer, Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, İstanbul Valiliğince Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.”

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