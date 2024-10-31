İçişleri Bakanlığı Resmen Duyurdu: Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in Yerine Kayyum Atandı
İçişleri Bakanlığı Resmen Duyurdu: Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in Yerine Kayyum Atandı
İçişleri Bakanlığı: Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştır. İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.
AYRINTILAR GELECEK...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden uzaklaştırıldığını ve İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un başkan vekili olarak görevlendirildiğini açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın