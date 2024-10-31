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Can Aksoy Kimdir? Esenyurt Belediyesi'ne Başkan Vekili Olarak Atanan Can Aksoy Hangi Görevlerde Bulundu?

Can Aksoy Kimdir? Esenyurt Belediyesi'ne Başkan Vekili Olarak Atanan Can Aksoy Hangi Görevlerde Bulundu?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
31.10.2024 - 09:57

İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla Esenyurt Belediyesine Başkan vekili olarak atandı. Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy'un kim olduğu ise vatandaşlar tarafından merak edildi. 2006 yılından beri mülki idare amirliği yapan Aksoy'un bugüne kadarki görev yerleri de merak edilenler arasında. Peki, Can Aksoy kimdir? Kaç yaşında ve nerelidir? 

İşte, detaylar...

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Can Aksoy Kimdir?

Can Aksoy Kimdir?

Can Aksoy, 1983 yılında Ankara'nın Altındağ ilçesinde dünyaya gelmiştir. Aslen Kırşehirli olan Aksoy, eğitim hayatına doğum yeri olan Ankara'nın Keçiören ilçesinde başlamıştır. 2005 yılında ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimli ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olmuştur. 

Can Aksoy, evli ve iki çocuk sahibidir.

Can Aksoy'un Kariyer Hayatı

Can Aksoy'un Kariyer Hayatı

Can Aksoy, eğitim hayatı boyunca isteğe bağlı stajlar ile kariyer hayatına hazırlanmıştır. Bu kapsamda ilk stajını 2002 yılında, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde (TODAİE) Yerel Yönetim Araştırma ve Eğitim Merkezi’nde (YAYEM)  yapmıştır. 2003 yılında ise Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü’nde staja devam etmiştir.

İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un Görev Yerleri

İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un Görev Yerleri

Can Aksoy, meslek hayatına 2006 yılında Kırşehir Kaymakam Adayı olarak başlamıştır. Daha sonra sırasıyla; Giresun'da ve Ankara'nın Polatlı ilçesinde refakat stajını, Kırşehir'de ise vilayet stajlarını tamamlamıştır. Çankırı'nın Korgun ilçesinde vekil kaymakam olarak göreve başladıktan bir yıl sonra dil eğitimi için İngiltere'ye gitmiştir. 

2007 yılında Leicester Üniversitesi’ne T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen Aksoy, Türkiye'ye döndüğünde Türkiye Ortadoğu ve Amme İdaresi Enstitüsü’nde 40. Dönem Kamu Diplomasisi Kursuna katılmıştır. Üstün başarı derecesiyle 93. Dönem Kaymakamlık Kursunu tamamlayan Aksoy, 2009 yılından beri ülkemizin çeşitli il ve ilçelerinde kaymakam olarak görev yapmaktadır. 

2009 ila 2011 yıllarında Sivas'ın Ulaş ilçesinde kaymakamlık, 

2011 ila 2013 yıllarında Kars'ın Arpaçay ilçesinde kaymakamlık,

2013 ila 2015 yıllarında Yozgat Vali Yardımcılığı, 

2015 ila 2017 yıllarında Çanakkale Vali Yardımcılığı ve Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, 

2017 ila 2018 yıllarında Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kaymakamlık, 

2018 ila 2019 yıllarında Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kaymakamlık, 

2019 ila 2023 yıllarında Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde kaymakamlık, 

Ekim 2023 tarihinden beri ise İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde kaymakamlık görevini yerine getirmiştir.

İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, Esenyurt Belediyesine kayyum olarak atandı.

İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, Esenyurt Belediyesine kayyum olarak atandı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, geçirdiği soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından, geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı. Bu kapsamda Esenyurt Belediyesine kayyum ataması yapıldı. İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla Esenyurt Belediyesine kayyım olarak atanan isim ise İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy oldu.

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