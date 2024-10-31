Can Aksoy Kimdir? Esenyurt Belediyesi'ne Başkan Vekili Olarak Atanan Can Aksoy Hangi Görevlerde Bulundu?
Can Aksoy Kimdir? Esenyurt Belediyesi'ne Başkan Vekili Olarak Atanan Can Aksoy Hangi Görevlerde Bulundu?
İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla Esenyurt Belediyesine Başkan vekili olarak atandı. Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy'un kim olduğu ise vatandaşlar tarafından merak edildi. 2006 yılından beri mülki idare amirliği yapan Aksoy'un bugüne kadarki görev yerleri de merak edilenler arasında. Peki, Can Aksoy kimdir? Kaç yaşında ve nerelidir?
İşte, detaylar...
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Can Aksoy Kimdir?
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Can Aksoy'un Kariyer Hayatı
İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un Görev Yerleri
İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, Esenyurt Belediyesine kayyum olarak atandı.
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