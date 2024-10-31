Gökhan Türkmen'in Askerlik Arkadaşından Sanatçıyla İlgili Bilinmeyen Detaylar
Gökhan Türkmen'in Askerlik Arkadaşından Sanatçıyla İlgili Bilinmeyen Detaylar
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Gökhan Türkmen inanılmaz kitlesi olan sanatçılardan. Konserleri tıklım tıklım olan sanatçı, her yönüyle hayranları tarafından takdir ediliyor.
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Özellikle eşi Sinem Hanım'a olan aşkı ve çocuklarıyla birlikte kurduğu mutlu yuvası birçok kişi tarafından beğeniliyor.
Tabii sadece bu kadar değil. Sanatçının zaman zaman gerçekleştirdiği ilginç imaj çalışmaları da hayranlarını şaşırtan özelliklerinden.
Onunla ilgili ilginç bilgiler de bitmiyor. Daha önce soyadının Atatürk tarafından bizzat verildiğini şu şekilde anlatmıştı Türkmen:
Gökhan Türkmen'le ilgili son şaşırtıcı bilgi ise YouTube'da bir şarkısının altına yapılan yorumla geldi.
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Türkmen'in askerlik arkadaşı bakın sanatçıyı nasıl anlattı👇
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