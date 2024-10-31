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Gökhan Türkmen'in Askerlik Arkadaşından Sanatçıyla İlgili Bilinmeyen Detaylar

Gökhan Türkmen'in Askerlik Arkadaşından Sanatçıyla İlgili Bilinmeyen Detaylar

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
31.10.2024 - 12:52

Büyük bir hayran kitlesi olan Gökhan Türkmen'in bir askerlik arkadaşı, sanatçıyla ilgili bilinmeyen detayları bir YouTube yorumunda anlattı.

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Gökhan Türkmen inanılmaz kitlesi olan sanatçılardan. Konserleri tıklım tıklım olan sanatçı, her yönüyle hayranları tarafından takdir ediliyor.

Gökhan Türkmen inanılmaz kitlesi olan sanatçılardan. Konserleri tıklım tıklım olan sanatçı, her yönüyle hayranları tarafından takdir ediliyor.

Özellikle eşi Sinem Hanım'a olan aşkı ve çocuklarıyla birlikte kurduğu mutlu yuvası birçok kişi tarafından beğeniliyor.

Özellikle eşi Sinem Hanım'a olan aşkı ve çocuklarıyla birlikte kurduğu mutlu yuvası birçok kişi tarafından beğeniliyor.

Tabii sadece bu kadar değil. Sanatçının zaman zaman gerçekleştirdiği ilginç imaj çalışmaları da hayranlarını şaşırtan özelliklerinden.

Tabii sadece bu kadar değil. Sanatçının zaman zaman gerçekleştirdiği ilginç imaj çalışmaları da hayranlarını şaşırtan özelliklerinden.

Onunla ilgili ilginç bilgiler de bitmiyor. Daha önce soyadının Atatürk tarafından bizzat verildiğini şu şekilde anlatmıştı Türkmen:

Onunla ilgili ilginç bilgiler de bitmiyor. Daha önce soyadının Atatürk tarafından bizzat verildiğini şu şekilde anlatmıştı Türkmen:

'Sevgili dedem Atatürk'ün gezi yatının kaptanıydı o dönemler. Soyadı kanunu çıktığı zaman Atatürk, Veysel dedimi çok sevdiği için soyadını kendisi koymak istiyor. Ve Türkmen soyadı hayatımıza giriyor.'

Gökhan Türkmen'le ilgili son şaşırtıcı bilgi ise YouTube'da bir şarkısının altına yapılan yorumla geldi.

Gökhan Türkmen'le ilgili son şaşırtıcı bilgi ise YouTube'da bir şarkısının altına yapılan yorumla geldi.
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Türkmen'in askerlik arkadaşı bakın sanatçıyı nasıl anlattı👇

Türkmen'in askerlik arkadaşı bakın sanatçıyı nasıl anlattı👇
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