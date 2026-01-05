Doğukan Güngör Kimdir? Doğukan Güngör Neden Gözaltına Alındı?
Kızılcık Şerbeti dizisindeki Fatih karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu Doğukan Güngör hakkında bilgiler araştırılıyor. Güngör, son olarak ünlülere yönelik yapılan uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Peki Doğukan Güngör kimdir, kaç yaşında, nereli? Doğukan Güngör neden gözaltına alındı?
İşte Doğukan Güngör hakkında merak edilenler...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Doğukan Güngör Neden Gözaltına Alındı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Doğukan Güngör Kimdir?
Eğitimi
Doğukan Güngör Oynadığı Dizi ve Filmler
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın