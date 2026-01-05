onedio
Doğukan Güngör Kimdir? Doğukan Güngör Neden Gözaltına Alındı?

Gülistan Başköy
05.01.2026 - 10:37

Kızılcık Şerbeti dizisindeki Fatih karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu Doğukan Güngör hakkında bilgiler araştırılıyor. Güngör, son olarak ünlülere yönelik yapılan uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Peki Doğukan Güngör kimdir, kaç yaşında, nereli? Doğukan Güngör neden gözaltına alındı?

İşte Doğukan Güngör hakkında merak edilenler...

Doğukan Güngör Neden Gözaltına Alındı?

Son dakika gelişmesine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Kızılcık Şerbeti dizisi başrol oyuncularından Doğukan Güngör de gözaltına alınan ünlülerden oldu.

Doğukan Güngör Kimdir?

1 Temmuz 1996 Ankara doğumlu olan Doğukan Güngör aslen Iğdırlı bir ailenin çocuğu. İlk kez Savaşçı dizisiyle ekran serüvenine başlayan Doğukan Güngör, ardından Meryem, Zümrüdüanka, Hakim dizileriyle karşımıza çıkmıştı. Ancak genç oyuncunun yıldızı Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Fatih karakteriyle parladı.

Instagram adresi: instagram.com/dogukangungor

Eğitimi

Oyunculuk eğitimini Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü’nde tamamlayan Güngör, kariyerine tiyatro sahnesinde adım attı. Othello, Bizim Köyün Adeti ve Hiç Kimsenin Öyküsü gibi birçok tiyatro oyununda yer alarak sahne deneyimini pekiştirdi. Oyunculuk yetkinliğini derinleştirmek amacıyla Harika Uygur’un oyunculuk stüdyosunda Chubbuck metodu üzerine eğitim aldı.

Doğukan Güngör Oynadığı Dizi ve Filmler

2018: Meryem (Dizi)

2020: Zümrüdüanka (Dizi)

2021: Dilberay (Film)

2022: Hakim (Dizi)

Kızılcık Şerbeti (Dizi)

2023-2024-2025-2026

Kızılcık Şerbeti (Dizi - devam)

Her Şeye Rağmen (Film)

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
