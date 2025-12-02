Dışarıdan Yemenin Daha Ucuza Geldiğini Savunan X Kullanıcısı Tartışma Yarattı

Son zamanlarda gündeme düşen gıda zehirlenmeleri gibi olaylar, en düşük maliyetli yiyeceklerin bile eskisine nazaran çok daha pahalı olması dışarı yemek konusunda pek çok kişinin daha dikkatli düşünmesine neden oldu. İşletmeciler maliyetleri öne sürerken müşteriler de enflasyon ortamının bahane edildiğini düşünüyor. Tabii tüm bu gelişmelere rağmen dışarıdan yemeyi tercih edenler de oldukça fazla. Bazıları bunun daha pratik olduğunu düşünürken bazıları da kalem kalem hesaplandığında daha uyguna geldiğini düşünüyor.