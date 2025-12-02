onedio
Dışarıdan Yemenin Daha Ucuza Geldiğini Savunan X Kullanıcısı Tartışma Yarattı

Dışarıdan Yemenin Daha Ucuza Geldiğini Savunan X Kullanıcısı Tartışma Yarattı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
02.12.2025 - 17:09

Son zamanlarda gündeme düşen gıda zehirlenmeleri gibi olaylar, en düşük maliyetli yiyeceklerin bile eskisine nazaran çok daha pahalı olması dışarı yemek konusunda pek çok kişinin daha dikkatli düşünmesine neden oldu. İşletmeciler maliyetleri öne sürerken müşteriler de enflasyon ortamının bahane edildiğini düşünüyor. Tabii tüm bu gelişmelere rağmen dışarıdan yemeyi tercih edenler de oldukça fazla. Bazıları bunun daha pratik olduğunu düşünürken bazıları da kalem kalem hesaplandığında daha uyguna geldiğini düşünüyor.

Bir X kullanıcısı da son zamanlarda yaşanan zehirlenmeleri dışarıda yemenin ucuz olmasına bağladı.

Ancak bu görüş çok fazla taraftar toplamadığı gibi itirazları da beraberinde getirdi.

Bazıları o kullanıcıyı durumu manipüle etmekle suçladı.

Bazıları da son zamanlardaki trendleri öne çıkardı.

Tabii hesaplamalar da ortaya döküldü.

Genel bir sorun da dile getirildi.

Ancak sisteme oturduğunda evde yemeğin her türlü ucuza geldiği de savunuldu.

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
