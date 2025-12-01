Mustafa Destici'nin "İşe Alırken Evlilere Öncelik Verilsin" Önerisine Gelen İronik Yorumlar
Türkiye'de son yıllarda düşen doğurganlık oranları ve evlilik oranlarının düşmesi siyasetin de gündeminde. Muhalif siyasiler doğurganlık oranlarının düşmesini ve gençlerin evlenememesini hükümetin uygulamalarına bağlarken hükümet kanadı ise bunun 'kültürel' olduğunu savunuyor. Türkiye gelecekteki nüfus projeksiyonlarını tartışırken ilginç bir öneri de BBP (Büyük Birlik Partisi) Genel Başkanı Mustafa Destici'den geldi. İşe alırken evlilerin öncelikli olması gerektiğini, evlenmeyenlerin işe alınmaması gerektiğini önerdi.
Destici'nin açıklamalarının bir kısmı şöyle;
Tabii teşvik meselesi başlı başına bir ikilem.
Destici'nin TBMM personeli kızı da tekrar gündeme geldi.
Tabii siyasilerin bu tip söylemlerinden bıkanlar da var.
Tabii özellikle kadınlara iş yerlerinden yapılan baskılar da eklendi.
Diğer tepkiler şöyle;
