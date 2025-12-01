onedio
Mustafa Destici'nin "İşe Alırken Evlilere Öncelik Verilsin" Önerisine Gelen İronik Yorumlar

Mustafa Destici'nin "İşe Alırken Evlilere Öncelik Verilsin" Önerisine Gelen İronik Yorumlar

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
01.12.2025 - 09:58

Türkiye'de son yıllarda düşen doğurganlık oranları ve evlilik oranlarının düşmesi siyasetin de gündeminde. Muhalif siyasiler doğurganlık oranlarının düşmesini ve gençlerin evlenememesini hükümetin uygulamalarına bağlarken hükümet kanadı ise bunun 'kültürel' olduğunu savunuyor. Türkiye gelecekteki nüfus projeksiyonlarını tartışırken ilginç bir öneri de BBP (Büyük Birlik Partisi) Genel Başkanı Mustafa Destici'den geldi. İşe alırken evlilerin öncelikli olması gerektiğini, evlenmeyenlerin işe alınmaması gerektiğini önerdi.

Destici'nin açıklamalarının bir kısmı şöyle;

'Gençlerimizin çocuk sahibi olmasını teşvik etmeliyiz. Teşvikler var ama daha somut adımlar atılması lazım.

Çok radikal bir şey söyleyeceğim; işe alınırken evli olanlara öncelik verilsin. Evlenmeyenleri işe almayacaksın. Nüfus bir milletin en büyük zenginliğidir, bu milleti yaşatmamız lazım.”

Tabii teşvik meselesi başlı başına bir ikilem.

twitter.com

Destici'nin TBMM personeli kızı da tekrar gündeme geldi.

twitter.com

Tabii siyasilerin bu tip söylemlerinden bıkanlar da var.

twitter.com

Tabii özellikle kadınlara iş yerlerinden yapılan baskılar da eklendi.

twitter.com
Diğer tepkiler şöyle;

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

Yorum Yazın