Dinlediğin Gruba Göre Aşkı Nasıl Yaşıyorsun?

İrem Coşkun
22.08.2025 - 00:07

Müzik zevki, insanın iç dünyasına açılan kapı gibidir. Özellikle konu aşksa… Dinlediğin şarkılar sadece kulağını değil, kalbini de açığa çıkarır. Peki sen, aşkı nasıl yaşıyorsun? Tutkulu mu, karanlık mı, romantik mi, yoksa mesafeli mi? Bu testte sevdiğin gruplara göre aşk karakterini analiz ediyoruz. Hazırsan başlayalım. 👇

1. İlk olarak favori grubunu soralım. 👇

2. Peki bu eski girlband'lerden hangisi favorin?

3. Peki, bir Guns N' Roses şarkısı seç bakalım. 👇

4. Hangi eski boyband favorindi söyle bakalım. 👇

5. Partnerinle birlikte konsere gidecek olsan kimi izlemek isterdin?

6. Şimdi de favori nostaljik grubunu seç bakalım! 👇

7. Bir aşk şarkısı dinleyince iç sesin hangi grup gibi tepki veriyor?

8. Bir müzik grubunun solistiyle aşk yaşasaydın kimle olurdu?

Sen aşkı Guns N' Roses gibi yaşıyorsun!

Senin için aşk, hem savaş alanı hem de romantik bir atmosfer gibi. Hem kendinle hem karşı tarafla sürekli bir güç dengesi kuruyorsun. Kırılgan yanlarını göstermek senin için zayıflık değil, kontrolü kaybetmek anlamına geliyor. Ama kalbinin içi ateş gibi: Bir kez gerçekten sevdiğinde, senin için söküp atmak pek de kolay olmaz. Dıştan bakıldığında sert, mesafeli ve dokunulmazsın ama sevdiğine karşı en büyük yumuşaklığı sen gösterirsin. Senin aşkın, kolay sindirilen değil; sindirdikten sonra damakta kalan türden.

Arctic Monkeys gibi aşk yaşıyorsun!

Sen aşkı yaşarken cool görünmeye çalışıyor ama içten içe delice bağlanıyorsun. Duygularını hemen açmıyor, küçük ipuçlarıyla gösteriyorsun. Sana göre aşk, bir oyun değil ama fazla ciddiyet de gözünü korkutuyor. Zihnin hep şöyle çalışıyor: “Ne demek istedi?”, “Beni özledi mi?”, “Bu şarkıyı bana mı attı?” gibi sonsuz analizlerle dolusun! Sen aşkı anlatmaz, hissettirirsin. Son söz: Sana aşık olan biri, bir kez değil her gün yeniden aşık olur.

Senin aşk tarzın, The Cranberries gibi!

Senin aşkın biraz hüzünlü, biraz isyankar, ama hep anlamlı. Kalbinde geçmişe dair çok şey taşıyorsun ve bu seni hem özel kılıyor hem de zaman zaman ağırlaştırıyor. “Zombie” çalarken içinde yankılanan o duygu var ya, sen aşkı da öyle taşıyorsun içinde; gürültüsüz ama yıkıcı. Sen biriyle yakınlaştığında onun iç dünyasına tamamen girmek istiyor, yüzeyde kalamıyorsun. Yalnızlığına alışkınsın ama biri seni anladığında, ona karşılık vermekte hiç zorlanmıyorsun. Sen bir kere sevdin mi… O iz asla silinmez.

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
