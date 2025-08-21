Dinlediğin Gruba Göre Aşkı Nasıl Yaşıyorsun?

Senin için aşk, hem savaş alanı hem de romantik bir atmosfer gibi. Hem kendinle hem karşı tarafla sürekli bir güç dengesi kuruyorsun. Kırılgan yanlarını göstermek senin için zayıflık değil, kontrolü kaybetmek anlamına geliyor. Ama kalbinin içi ateş gibi: Bir kez gerçekten sevdiğinde, senin için söküp atmak pek de kolay olmaz. Dıştan bakıldığında sert, mesafeli ve dokunulmazsın ama sevdiğine karşı en büyük yumuşaklığı sen gösterirsin. Senin aşkın, kolay sindirilen değil; sindirdikten sonra damakta kalan türden.