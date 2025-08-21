Dinlediğin Gruba Göre Aşkı Nasıl Yaşıyorsun?
Müzik zevki, insanın iç dünyasına açılan kapı gibidir. Özellikle konu aşksa… Dinlediğin şarkılar sadece kulağını değil, kalbini de açığa çıkarır. Peki sen, aşkı nasıl yaşıyorsun? Tutkulu mu, karanlık mı, romantik mi, yoksa mesafeli mi? Bu testte sevdiğin gruplara göre aşk karakterini analiz ediyoruz. Hazırsan başlayalım. 👇
1. İlk olarak favori grubunu soralım. 👇
2. Peki bu eski girlband'lerden hangisi favorin?
3. Peki, bir Guns N' Roses şarkısı seç bakalım. 👇
4. Hangi eski boyband favorindi söyle bakalım. 👇
5. Partnerinle birlikte konsere gidecek olsan kimi izlemek isterdin?
6. Şimdi de favori nostaljik grubunu seç bakalım! 👇
7. Bir aşk şarkısı dinleyince iç sesin hangi grup gibi tepki veriyor?
8. Bir müzik grubunun solistiyle aşk yaşasaydın kimle olurdu?
Sen aşkı Guns N' Roses gibi yaşıyorsun!
Arctic Monkeys gibi aşk yaşıyorsun!
Senin aşk tarzın, The Cranberries gibi!
