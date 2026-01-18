Dijital Şizofreni: Aynı Bedende Dört Farklı İnsan

Twitter, sosyal olaylarla ilgileniyormuş gibi yaptığımız ama aslında öfkemizi boşalttığımız bir alan. İnsanlar burada çoğu zaman kendi adıyla bile yazmıyor. Başka bir kimlik, başka bir profil fotoğrafı, başka bir cesaret. Çünkü anonimlik, bastırılmış duygular için en güvenli alan.

Burada herkes çok cesur. Herkes çok net. Herkes çok ahlaklı. Ama bu ahlak, uygulamadan çıkınca cebine koyulup eve götürülmüyor. Twitter bir yüzleşme alanı değil; sorumluluktan arındırılmış bir vicdan simülasyonu.