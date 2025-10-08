Dijital İkiz: Suretler Filmi Gerçek Oluyor

Son 15 yılda bu filmi belki 100 kişiye izlemesini tavsiye etmiştim. Son gelişmeler ışığında yeniden izlemek lazım. O zamanlar bu fikir ne kadar uzak bir distopya gibi geliyordu, değil mi? Peki, size bu senaryonun, donanım tabanlı robotlarla değil ama yazılımlarla, şu an gerçeğe dönüşmeye başladığını hatırlatsam?

Bakın, pek çok teknoloji uzmanı, geçmiş tüm dijital verilerini (e-postalarını, yazılarını, sosyal medya etkileşimlerini) bir yapay zekaya yükleyerek kendi dijital ikizini oluşturmaya başladı. Kendileri gibi düşünen, konuşan ve konular hakkında yorum yapan bir dijital ikiz. Artık yetişemediği konularda kendi dijital kopyasına danışıyor. Yakında sosyetede bu bir akım haline gelirse şaşırmayacağım.

Bu, bir dönüm noktası. Çünkü dijital dünyadaki varlığımız, artık sadece kim olduğumuzu gösteren pasif profillerden, bizim adımıza eylemde bulunan aktif vekillere dönüşüyor. Ve bu dönüşüm, insan olmanın ne anlama geldiğine dair en temel soruları yeniden sormamıza neden oluyor. Bu yeni gerçeklikten, yani 'dijital suretler' çağının şafağından bahsetmek istiyorum.

Bu dönüşüm sadece felsefi değil, aynı zamanda ekonomik bir tsunami. Dijital ikiz pazarı 2030’da 156 milyar dolara ulaşacak. Yapay zeka avatarları 652 milyar dolarlık bir sektöre dönüşüyor. Ve henüz filizlenen AI ajanları pazarı, 2030’da 50 milyar doları aşacak.

Bu rakamlar, sadece yatırım fırsatlarını değil, insanlığın dijitalleşme hızını da gösteriyor. NVIDIA, Meta, OpenAI, Soul Machines… Hepsi bu yeni gerçekliğin mimarları.