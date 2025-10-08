Dijital İkiz: Suretler Filmi Gerçek Oluyor

'Suretler' filmindeki tehlike, insanların fiziksel olarak tembelleşmesi değildi. Asıl tehlike, gerçek hayattan, onun getirdiği risklerden, acılardan ve en önemlisi, otantik bağlardan vazgeçmeleriydi.
Bugün karşı karşıya olduğumuz senaryo da bu. Tehlike, fiziksel robotların sokakları doldurması değil. Tehlike, hayatlarımızı bizim adımıza yaşayan 'yazılım suretleri'nin, gerçek etkileşimlerin yerini alması.
E-postalarımızı, takvimlerimizi, sosyal ilişkilerimizi, hatta belki de en kişisel anlarımızı onlara delege ettiğimiz bir gelecek.
Fütürist Ray Kurzweil gibi bazıları, bunun insanlığın bir sonraki evrimsel adımı olduğunu, hatta ölümsüzlüğe giden bir yol olabileceğini düşünüyor. Belki de haklıdır. Ama bu yolda neyi feda ettiğimize dikkat etmeliyiz.
Bu teknolojiler, insanlığı daha verimli, daha sağlıklı, daha bağlantılı hale getirebilir. Ama aynı zamanda kimliğimizi, mahremiyetimizi ve özgünlüğümüzü tehdit edebilir. Bu nedenle, dijital suretler çağında bir “insanlık manifestosu”na ihtiyacımız var. Bir dijital etik anayasası. Çünkü teknoloji artık sadece bir araç değil, varoluşsal bir uzantıdır.
Bu teknolojiyi durduramayız ve belki de durdurmamalıyız. Ama onu nasıl kullanacağımızı seçebiliriz. Hangi görevleri otomasyona devredeceğimizi, ama hangi insani deneyimleri ; mesela bir dostla yapılan içten bir sohbeti, bir zorluk karşısında gösterilen dayanışmayı, bir hatanın ardından gelen affetmeyi asla devretmeyeceğimizi belirleyebiliriz.
Önümüzdeki on yıl içinde, belki de her birimizin kendi kişisel yapay zeka ajanı olacak. Bize inanılmaz bir verimlilik ve kolaylık sunacaklar. Ama o gün geldiğinde kendimize sormamız gereken soru şu olacak: Ben, hayatımın hangi kısımlarını dış kaynak olarak kullanmaya hazırım? Ve hangi kısımlar, ne pahasına olursa olsun, 'insan' kalmalı?
Sorulması gereken soru, dijital suretlerimiz olup olmayacağı değil. Asıl soru, onlara sahip olduğumuzda, bizlerin nasıl insanlar olmayı seçeceğidir. Belki bir gün avatarlar bizim adımıza konuşacak.
Ama bugün, kendi adımıza düşünmeye devam etmeliyiz.
Zuhal Mansfield / 8 Ekim 2025
