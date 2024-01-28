Detaylarını Mıh Gibi Aklımıza Kazıdığımız Bazı Anılarımız Neden Unutamıyoruz?

Yeni bir fare çalışması, uykusuz kalan beyinde depresyonla ilişkilendirilen değişiklikleri ortaya koydu. Bilim insanları, bir gecelik uykusuzluktan sonra yaşanan enerji patlaması ve hafif sarhoşluk hissinin, depresyonla mücadelede potansiyel bir yardım olabileceğini keşfediyor. Araştırma, akut uyku kaybının duygu durumu değişikliklerini, hatta sağlıklı bireylerde dahi gerçek hissettirdiğini ortaya koydu. Prefrontal korteks, depresyon için terapötik hedefler arayışında kritik bir bölge olarak belirginleşti. Uykusuz kalan farelerin beyinlerindeki artan dopamin sinyalleri, daha saldırgan davranışlara yol açtı. Geleneksel antidepresanların herkes için etkili olmadığı ve ciddi yan etkileri olabileceği göz önüne alındığında, yeni tedaviler geliştirmek için daha iyi bir anlama ihtiyacı ortaya çıkıyor. Kronik uykusuzluğun, geçici faydaların ötesinde beyine zarar verebilecek bir etkisi olduğu vurgulanıyor.