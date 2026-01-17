Derz Aralarını Bembeyaz Yapan Basit Hile! Sirkeye Gerek Yok

Banyo ortamında yüksek nem, küf ve mantar oluşumu için ideal koşullar yaratıyor. Derz yapısı gözenekli olduğu için yüzeyde kalan temizlik ürünleri iç kısımlara ulaşamıyor. Sonuç olarak renk açılıyor gibi görünse de kararma kısa sürede geri dönüyor.

Çamaşır suyu ise yalnızca üst katmanı beyazlatıyor. Derinlere işleyemediği için koyu gölgeler tekrar beliriyor. Ayrıca yoğun kimyasal kokular ve solunum rahatsızlıkları da cabası. Uzmanlar kalıcı temizlik için farklı yöntemlere işaret ediyor.