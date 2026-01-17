onedio
Derz Aralarını Bembeyaz Yapan Basit Hile! Sirkeye Gerek Yok

Gökçe Cici
17.01.2026 - 12:20

Banyo temizliği söz konusu olduğunda en inatçı görüntü her zaman derz araları oluyor. Ne kadar silinirse silinsin koyu lekeler tüm alanı kirli gösteriyor. Nem, sıcaklık ve yetersiz hava akışı derzlerin en büyük düşmanı. Sürekli ovmak çözüm sağlamayınca uzman görüşlerine kulak vermek şart oluyor. Görünen o ki sirke tek seçenek değil.

Kararan derzlerin asıl nedeni sanılandan daha derin

Banyo ortamında yüksek nem, küf ve mantar oluşumu için ideal koşullar yaratıyor. Derz yapısı gözenekli olduğu için yüzeyde kalan temizlik ürünleri iç kısımlara ulaşamıyor. Sonuç olarak renk açılıyor gibi görünse de kararma kısa sürede geri dönüyor.

Çamaşır suyu ise yalnızca üst katmanı beyazlatıyor. Derinlere işleyemediği için koyu gölgeler tekrar beliriyor. Ayrıca yoğun kimyasal kokular ve solunum rahatsızlıkları da cabası. Uzmanlar kalıcı temizlik için farklı yöntemlere işaret ediyor.

Uzmanların sirke yerine önerdiği yöntem hidrojen peroksit

Ev temizliği alanında çalışan uzmanlara göre yüzde 3 oranlı hidrojen peroksit yani oksijenli su, derz temizliğinde en etkili seçeneklerden. Doğal ağartıcı özelliği sayesinde küf hücre yapısını parçalayarak kalıcı temizlik sağlıyor. Yüzeye oturmak yerine derz içine nüfuz ediyor.

Uygulama oldukça basit. Hidrojen peroksit derz hatlarına dökülüyor ve yaklaşık 10 ila 15 dakika bekleniyor. Ardından sert kıllı naylon fırça yardımıyla ovma işlemi yapılıyor. Son aşamada durulama ile işlem tamamlanıyor. Gri ya da siyah tonlar açılana kadar işlem tekrarlanabiliyor.

Lekelerin geri dönmemesi için dikkat edilmesi gerekenler

Temizlik öncesinde yüzeyde kalan sabun artıkları ve su kalıntıları mutlaka arındırılmalı. Aksi halde uygulanan ürünler küf tabakasına ulaşamıyor. Ilık su ve hafif temizlik ürünüyle ön hazırlık yapılması öneriliyor.

Küf oluşumunu tamamen engellemek için havalandırma büyük önem taşıyor. Duş sonrası pencere açılması ya da aspiratör kullanımı nem oranını ciddi şekilde düşürüyor. Fayans yüzeylerin kuru bezle silinmesi de derz ömrünü uzatıyor. Uzmanlara göre düzenli havalandırma ve yüzey kuruluğu, en güçlü koruma kalkanı.

