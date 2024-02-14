Depresyon Reçeteniz Gıdalar Olabilir mi?
Depresyon Reçeteniz Gıdalar Olabilir mi?
Psikiyatristler Laura LaChance ve Drew Ramsey, Dünya Psikiyatri Dergisi’nde 2018 yılında yayınladıkları makalede, besin profillerine dayalı olarak “antidepresan gıdalar” olarak en iyi olabilecek yeni bir gıda analizi yayınladılar. Bu belirli besin ögeleri ile ilgili araştırmaları, bu besin ögeleri açısından zengin gıdalarla dikkatli bir şekilde ilişkilendirilen ilk girişimdir.
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Listede; folat, tiamin, A vitamini, B6 vitamini, B12 vitamini ve C vitamini gibi vitaminler ve demir, magnezyum, potasyum, selenyum ve çinko gibi mineraller ve omega-3 bulunuyor.
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