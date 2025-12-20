onedio
Demet Özdemir’in Eşref Rüya Açıklamasından MasterChef Şampiyonunun Paylaşımına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Demet Özdemir'in Eşref Rüya Açıklamasından MasterChef Şampiyonunun Paylaşımına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.12.2025 - 20:29

Televizyon ekranlarında bugün tempo bir an olsun düşmedi. Dizilerde sosyal medyayı sallayan sahneler konuşuldu, reyting rekabeti iyice kızıştı. Gün boyu yaşanan gelişmeleri anbean takip ettik. Gözden kaçıranlar için öne çıkanları kısa bir derlemede topladık.

İşte 20 Aralık Cumartesi televizyon dünyasında öne çıkan başlıklar…

Görüntüleri paylaşan X kullanıcısı şarkılı sahnelerin, şarkıyla çekildiğini yeni öğrenince şaşkınlığını tweetiyle dile getirdi. Diğer kullanıcılar da yorumlarda buluştu.

Detaylar için 👇

Şebnem Hassanisoughi’nin de dizinin kadrosunda yer alacağı açıklandı. Ünlü güzel, İbrahim Çelikkol’un hayat verdiği İnan Kural karakterinin eski eşi olan Aylin karakteriyle ekranlarda boy gösterecek. Başarılı oyuncu birçok projede yer almış isimlerden özellikle de Poyraz Karayel’deki performansıyla adını hafızalara kazımıştı.

Detaylar için 👇

Özge Arslan’ın duygularını ifade ettiği açıklamasına ünlü oyunculardan destek geldi. Eşref Rüya dizisiyle adından söz ettiren Demet Özdemir, Arslan’ın paylaşımına “Sen hep olduğun gibi sen hep kendine has, ışık saçmaya devam” yorumunu yaptı. Aslı Enver ise “Güzelim benim” notunu düşerek meslektaşına destek verdi.

Detaylar için 👇

Taşacak Bu Deniz, yeni bölümüyle 1 puanlık bir düşüş yaşadı. Uzak Şehir'e kıl payı farkla yenilen Taşacak Bu Deniz, AB ve ABC1 kategorilerinde en çok izlenen dizi olurken Uzak Şehir, TOTAL grubunda farkını ortaya koydu ve liderliği elden bırakmadı.

Detaylar için 👇

Kızılcık Şerbeti'nde Doğa'yı canlandıran Sıla Türkoğlu, ölerek diziye veda etmişti. Sıla Türkoğlu yeni dizi anlaşması bile yaptı fakat dizide Asil'in ulaştığı sargılı karakterin Doğa olduğuna dair yazılan senaryo kafa karıştırdı. Doğa'nın yeni bir yüzle Kızılcık Şerbeti'ne geri dönmesi beklenirken yeni Doğa olduğu düşünülen ve sargıların ardında olduğu için yüzünü göremediğimiz oyuncu kendisini ifşa etti. Oyuncu Meltem Turan, TikTok'ta Kızılcık Şerbeti setinden paylaşım yaptı.

Detaylar için 👇

Özdemir, diziye olan bu sevginin nedenini açıkladı, “Artık dizilerde aşklar çok hızlı başlıyor ve aynı hızla tüketiliyor. Bu dizide çocukluk aşkı olması ve kızın Rüya çıkması, eski zamanların imkansız aşklarını hatırlatıyor. Benim ve kadın seyircinin en çok tutunduğu noktalardan biri de bu.”.

Detaylar için 👇

Taşacak Bu Deniz

TOTAL: 15.59 (1)

AB: 14.85 (1)

ABC: 16.51 (1)

Kızılcık Şerbeti

TOTAL: 6.48 (3)

AB: 5.92 (3)

ABC: 7.10 (3)

Arka Sokaklar

TOTAL: 5.20 (5)

AB: 2.22 (11)

ABC: 3.42 (10)

Detaylar için 👇

Bıçaklar keskin, tabaklar dolu, kalp desen full… ❤️‍🔥

Ve evet, o kupa artık benim! 🏆😄

Bu mutfakta yandım, piştim, koştum, düştüm, tekrar kalktım…

Kimi zaman tuz kaçtı, kimi zaman süre 

Ama her tabakta biraz hayal, biraz emek, bolca tutku vardı.

Bu yolculukta bana inanan, destekleyen, gecenin bir yarısı “bu tabağı alır” diye mesaj atan, dualarını eksik etmeyen herkese kocaman bir TEŞEKKÜR 🙏

Ailem, dostlarım, şeflerimiz ve ekran başında kalbi benimle atan sizler… iyi ki varsınız 💙

Bugün kazanan sadece ben değilim;

hayallerinden vazgeçmeyen herkes kazandı ✨

Ben Sezer Dirican, MasterChef şampiyonu olarak buradayım ve bu daha başlangıç. Sizleri seviyor ve iyi ki diyorum…

Detaylar için 👇

