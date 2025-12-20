Demet Özdemir’in Eşref Rüya Açıklamasından MasterChef Şampiyonunun Paylaşımına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ekranlarında bugün tempo bir an olsun düşmedi. Dizilerde sosyal medyayı sallayan sahneler konuşuldu, reyting rekabeti iyice kızıştı. Gün boyu yaşanan gelişmeleri anbean takip ettik. Gözden kaçıranlar için öne çıkanları kısa bir derlemede topladık.
İşte 20 Aralık Cumartesi televizyon dünyasında öne çıkan başlıklar…
Final riski olan Ben Leman’ım kamera arkası X’te ilgi gördü.
Başrolünde İbrahim Çelikkol ve Sıla Türkoğlu’nun olduğu Doc dizisine yeni isim katıldı.
Ballı karakteri, Şerif karakteri tarafından vurularak öldürülmüş ve Taşacak Bu Deniz’deki hikayesi sona ermişti.
Taşacak Bu Deniz ve Uzak Şehir arasındaki reyting mücadelesi devam ederken haftanın en çok izleneni açıklandı.
Kızılcık Şerbeti'ndeki yüzü sargılı karakterin Doğa olduğu iddia ediliyordu.
Televizyonun fenomen dizisi Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
19 Aralık Cuma reyting sonuçları belli oldu.
Sezer Dirican, MasterChef Türkiye 2025 şampiyonu oldu. Şampiyon olduktan sonra Sezer'in ilk paylaşımı epey merak ediliyordu. Çiçeği burnunda şampiyon sonunda beklenen galibiyet paylaşımını yaptı.
