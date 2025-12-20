Demet Özdemir’in Eşref Rüya Açıklamasından MasterChef Şampiyonunun Paylaşımına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Bıçaklar keskin, tabaklar dolu, kalp desen full… ❤️‍🔥

Ve evet, o kupa artık benim! 🏆😄

Bu mutfakta yandım, piştim, koştum, düştüm, tekrar kalktım…

Kimi zaman tuz kaçtı, kimi zaman süre

Ama her tabakta biraz hayal, biraz emek, bolca tutku vardı.

Bu yolculukta bana inanan, destekleyen, gecenin bir yarısı “bu tabağı alır” diye mesaj atan, dualarını eksik etmeyen herkese kocaman bir TEŞEKKÜR 🙏

Ailem, dostlarım, şeflerimiz ve ekran başında kalbi benimle atan sizler… iyi ki varsınız 💙

Bugün kazanan sadece ben değilim;

hayallerinden vazgeçmeyen herkes kazandı ✨

Ben Sezer Dirican, MasterChef şampiyonu olarak buradayım ve bu daha başlangıç. Sizleri seviyor ve iyi ki diyorum…