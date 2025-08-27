Delirmeye Yakın mısın?
Bazı günler her şey üst üste gelebilir. Her şeyin ters gittiği veya istediğimiz gibi ilerlemediği günlerde delirmeye yaklaştığımızı düşünebiliriz. Bu testle delirmeye ne kadar yakınsın ortaya çıkarıyoruz.
Haydiiii!
Sen bu davranışlardan hangilerini yapıyorsun?
Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!
Sen henüz delirmemişsin!
Sen delirmişsin!
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
