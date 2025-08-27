onedio
Delirmeye Yakın mısın?

Delirmeye Yakın mısın?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
27.08.2025 - 14:01

Bazı günler her şey üst üste gelebilir. Her şeyin ters gittiği veya istediğimiz gibi ilerlemediği günlerde delirmeye yaklaştığımızı düşünebiliriz. Bu testle delirmeye ne kadar yakınsın ortaya çıkarıyoruz. 

Haydiiii!

Sen bu davranışlardan hangilerini yapıyorsun?

Sen henüz delirmemişsin!

Hala sağlam ayakta durduğunu biliyoruz. Hayatının içinde, seni deliye döndürebilecek, sinirlerini zıplatabilecek bir sürü şey olmasına rağmen, sen hala sakinliğini koruyabiliyorsun. Kontrolü elinde tutmak konusunda bir usta olduğunu söyleyebiliriz. Belki de bu, umursamamayı öğrenmiş olmanın bir sonucu. Evet, belki de her şeyi kafana takmamayı, stres yapmamayı öğrenmiş olman, seni bu kadar güçlü ve dayanıklı yapıyor. Bu özellik, hayatının içindeki kaosun ortasında bile sakin kalabilmeni sağlıyor ve bu da senin en büyük gücün olabilir. Birçok insanın stres ve sorunlar karşısında çaresiz kalırken, senin bu durumlarla başa çıkabilme yeteneğin, seni diğerlerinden bir adım öne çıkarıyor. Bu da demek oluyor ki, umursamamayı öğrenmek, aslında sana çok şey katıyor. Hem de belki de farkında olmadan...

Sen delirmişsin!

Hayatın karmaşası seni deliye mi döndürdü? İşte bu tam da senin hikayen! İnsanlara olan tahammülünün kırıntıları bile tükenmiş ve artık en ufak bir şey bile sinirlerini bozuyor. Öyle ki, bir çay kaşığı bile düşse, sanki bir bomba patlamışçasına tepki veriyorsun. Mantıklı kararlar almak bir yana, adeta bir labirentin içinde kaybolmuş gibisin. Öyle ki, çıkış yolu bulmak yerine, daha da derine dalıyorsun. Etrafındakilere bakıyorsun ve onların şaşkın bakışlarına karşılık, sen de kendine şaşkınlıkla bakıyorsun. Bir zamanlar belki de herkesin örnek aldığı, dengeli ve mantıklı kararlarıyla tanınan biriydin. Ancak şimdi, adeta bir sirk cambazı gibi, herkesi şaşırtacak hareketler yapıyorsun. Kimi zaman bir trapezci kadar cesur, kimi zaman bir palyaço kadar komik olabiliyorsun.

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
