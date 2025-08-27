Delirmeye Yakın mısın?

Hala sağlam ayakta durduğunu biliyoruz. Hayatının içinde, seni deliye döndürebilecek, sinirlerini zıplatabilecek bir sürü şey olmasına rağmen, sen hala sakinliğini koruyabiliyorsun. Kontrolü elinde tutmak konusunda bir usta olduğunu söyleyebiliriz. Belki de bu, umursamamayı öğrenmiş olmanın bir sonucu. Evet, belki de her şeyi kafana takmamayı, stres yapmamayı öğrenmiş olman, seni bu kadar güçlü ve dayanıklı yapıyor. Bu özellik, hayatının içindeki kaosun ortasında bile sakin kalabilmeni sağlıyor ve bu da senin en büyük gücün olabilir. Birçok insanın stres ve sorunlar karşısında çaresiz kalırken, senin bu durumlarla başa çıkabilme yeteneğin, seni diğerlerinden bir adım öne çıkarıyor. Bu da demek oluyor ki, umursamamayı öğrenmek, aslında sana çok şey katıyor. Hem de belki de farkında olmadan...