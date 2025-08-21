onedio
Burcuna Göre EQ (Duygusal Zeka) Seviyen Kaç?

Burcuna Göre EQ (Duygusal Zeka) Seviyen Kaç?

Sena Erdoğdu
21.08.2025 - 10:05

Duygusal zeka, hayatla başa çıkma biçimimizi, insan ilişkilerimizi ve içsel dünyamızı nasıl yönettiğimizi belirleyen en önemli faktörlerden biri. Peki, yıldızlar bu konuda ne söylüyor? Bazı burçlar duygularını kusursuzca analiz ederken, bazıları ise empati konusunda doğuştan yetenekli. Kimileri kriz anlarında sakinliğini korurken, kimileri duygularını ifade etmekte ustalaşmış durumda.

Burcunu seçer misin?

Senin EQ puanın 35!

Enerjinle ortamın havasını değiştiriyorsun ama bazen duygularını anlamadan harekete geçiyorsun. İyi bir lider olsan da empatiyi biraz daha geliştirmen EQ seviyeni yükseltebilir!

Senin EQ puanın 55!

Duygusal zekan sağlam temellere dayanıyor. Duygularını sakince analiz edebiliyor, kriz anlarında soğukkanlı kalabiliyorsun. Sabırlı doğan sayesinde çevrendekilere güven veriyorsun.

Senin EQ puanın 15!

İletişim gücün EQ’nu besliyor ama bazen duygusal dalgalanmalarda ne hissettiğini sen bile anlayamayabiliyorsun. Yine de çevreni hızlıca analiz edebiliyor, adapte olabiliyorsun.

Senin EQ puanın 25!

Sen adeta duygusal zekanın kitabını yazmışsın! Empatin yüksek, başkalarının hislerini anında hissedebiliyorsun. Duygusal derinliğinle gerçek bir EQ ustasısın.

Senin EQ puanın 45!

Kendini ifade etmede harikasın ama bazen kendi duygularını önceliklendiriyorsun. Liderliğinle insanları etkiliyorsun ama empati kaslarını biraz daha çalıştırırsan çok daha güçlü bir EQ'ya sahip olabilirsin.

Senin EQ puanın 80!

Analitik zekan duygusal zekanı da disipline ediyor. Duygularını kontrol etmekte iyisin ama bazen fazla eleştirel olabiliyorsun. Empatin gelişmiş, sadece kendine biraz daha nazik olmayı öğrenmen gerek.

Senin EQ puanın 60!

İlişkilerde dengede kalmak senin işin! Başkalarının duygularını çok iyi okuyorsun, çatışmalardan kaçınarak ortamı yumuşatıyorsun. Bu da EQ seviyeni oldukça yukarı çekiyor.

Senin EQ puanın 75!

Duygular sende derin, yoğun ve karmaşık... İnsanların duygusal niyetlerini sezgisel olarak algılayabiliyorsun. Bu seni duygusal zekada güçlü yapıyor ama duygusal manipülasyona dikkat!

Senin EQ puanın 20!

Pozitifliğinle ortamı aydınlatıyorsun ama derin duygularla yüzleşmekten kaçabiliyorsun. EQ seviyen hiç fena değil ama daha dikkatli dinlemeyi öğrenirsen çok daha yükseğe çıkabilir.

Senin EQ puanın 40!

Soğukkanlılığın duygusal zekanın temelini oluşturuyor. Kriz anlarında bile sakin kalabiliyorsun. Ancak duygularını göstermek senin için zor olabilir; bu konuda daha açık olmak EQ’nu artırabilir.

Senin EQ puanın 10!

Zihinsel zekan çok yüksek ama duygusal bağlantı kurmakta zaman zaman mesafeli olabiliyorsun. Yine de objektifliğin ve idealist yapın EQ’nu dengede tutuyor.

Senin EQ puanın 85!

Sen EQ'nun zirvesindesin! Duygusal olarak o kadar açıksın ki, başkalarının hislerini kendi hissin gibi yaşayabiliyorsun. Aşırı duyarlılık bazen seni yorabilir ama empatinle harikalar yaratıyorsun.

2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
