Deli Mi Yoksa Dahi Mi? İkileme Sürükleyen Kanye West Parçaları
Bir yandan büyük bir sahne zekası, diğer yandan sınırları zorlayan öngörülemez halleri… Sonuç olarak her albüm çıktığında yine aynı soruya dönüyoruz. Bu adam deli mi, yoksa çağının çok ötesinde bir dahi mi? Gelin, bu ikilemin doğduğu parçaları birlikte didikleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Power
2. Runaway
3. Stronger
4. Flashing Lights
5. Heartless
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Gold Digger
7. Black Skinhead
8. All of the Lights
9. Bound 2
10. Wolves
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Jesus Walks
12. Nias in Paris**
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın