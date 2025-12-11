onedio
Deli Mi Yoksa Dahi Mi? İkileme Sürükleyen Kanye West Parçaları

11.12.2025 - 16:01

Bir yandan büyük bir sahne zekası, diğer yandan sınırları zorlayan öngörülemez halleri… Sonuç olarak her albüm çıktığında yine aynı soruya dönüyoruz. Bu adam deli mi, yoksa çağının çok ötesinde bir dahi mi? Gelin, bu ikilemin doğduğu parçaları birlikte didikleyelim!

1. Power

2. Runaway

3. Stronger

4. Flashing Lights

5. Heartless

6. Gold Digger

7. Black Skinhead

8. All of the Lights

9. Bound 2

10. Wolves

11. Jesus Walks

12. Nias in Paris**

