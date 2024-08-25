Dekan Yardımcısının Attığı Mesajı "Seviyeli Uğraşlarınızı Herkes Görsün" Diyerek Paylaştı!

Müge adlı genç şarkıcı, bir dekan yardımcısının kendisine attığı özel mesajı sosyal medya hesabından paylaştı. Şarkıcı, dekan yardımcısını etiketleyerek 'Sizi de etiketleyeyim hocam, arkanızdan konuşmuşum gibi olmasın' dedi.