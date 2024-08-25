Dekan Yardımcısının Attığı Mesajı "Seviyeli Uğraşlarınızı Herkes Görsün" Diyerek Paylaştı!
Dekan Yardımcısının Attığı Mesajı "Seviyeli Uğraşlarınızı Herkes Görsün" Diyerek Paylaştı!
Müge adlı genç şarkıcı, bir dekan yardımcısının kendisine attığı özel mesajı sosyal medya hesabından paylaştı. Şarkıcı, dekan yardımcısını etiketleyerek 'Sizi de etiketleyeyim hocam, arkanızdan konuşmuşum gibi olmasın' dedi.
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2023 yılında yayınladığı 'Günahkar' şarkısıyla dijital platformlarda alternatif sesler duymak isteyenlerin dikkatini çeken genç şarkıcı Müge, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesin dikkatini çekti.
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Şarkıcı Müge, bir üniversitede dekan yardımcısı olarak görev yapan Prof. Dr. Metin Kapan'ın kendisine attığı mesajı paylaştı.
Şarkıcı Müge, şunları paylaştı: "Herhangi bir tanışıklığım olmayan, takip etmediğim, beni de takip etmeyen 'üniversite dekanı'nın bana özelden attığı mesaj bu. Ülkenin eğitimlisi bu halde, gerisini siz düşünün."
Daha sonrasında Metin Kapan'ın X hesabı '@metinkapan'ı da etiketleyen Müge, "Sizi de etiketleyeyim arkanızdan konuşmuşum gibi olmasın sayın hocam, engin ve seviyeli uğraşlarınızı herkes görsün" dedi.
Mesajının devamında "Dekan yardımcısıymış, sinirden hızlı yazmışım" diyen şarkıcı Müge'nin paylaştığı görsele bakıp Prof. Dr. Kapan'ın ne yazdığını merak edenler ise şu mesajı görüyor:
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"Şarkılarınızdan çok vücudunuzla ortalıktasınız. Sesiniz de maalesef iyi değil." (Mesajda 'sesinizde' olarak yazılmış)
Şarkıcı Müge'nin paylaşımına gelen yorumlardan bazıları şöyle:
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