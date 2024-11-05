Dijital Alışkanlıklarına Göre Hangi Girişimcisin?

Teknoloji ile ilgileniyorsun ama tamamen de hakim değilsin. Aslında orta seviyede bir teknoloji bilgin var. Dijital araçları zaman zaman kullansan da o geleneksel kısmı da kolay bir şekilde bırakamıyorsun. Yeniliklere açıksın ama aslında geleneksel ile dijital dünya arasında bir yerdesin. Her iki tarafı da dengeli bir şekilde yönetmeye çalışıyorsun.