Dijital Alışkanlıklarına Göre Hangi Girişimcisin?
Dijital Alışkanlıklarına Göre Hangi Girişimcisin?
Artık dijital bir dünyada yaşıyoruz. Pek çok işimizi dijitalden yapıyor ve hayatımızın çoğu noktasında dijital ürünleri kullanıyoruz. Peki senin dijital dünya ile aran nasıl? Sen bize dijital alışkanlıklarını anlat, biz de hangi girişimci olduğunu söyleyelim.
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1. Günde kaç saat internet kullanıyorsunuz?
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2. Ne kadar sıklıkta e-postanı kontrol ediyorsun?
3. En çok hangi sosyal medya platformunu kullanıyorsun?
4. İşlerini genellikle hangi araçlarla planlıyorsun?
5. Yeni bir uygulama keşfetmek için araştırma yapar mısın?
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