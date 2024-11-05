Görüş Bildir
Haberler
Finans
Dijital Alışkanlıklarına Göre Hangi Girişimcisin?

etiket Dijital Alışkanlıklarına Göre Hangi Girişimcisin?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
05.11.2024 - 17:01

Artık dijital bir dünyada yaşıyoruz. Pek çok işimizi dijitalden yapıyor ve hayatımızın çoğu noktasında dijital ürünleri kullanıyoruz. Peki senin dijital dünya ile aran nasıl? Sen bize dijital alışkanlıklarını anlat, biz de hangi girişimci olduğunu söyleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Günde kaç saat internet kullanıyorsunuz?

2. Ne kadar sıklıkta e-postanı kontrol ediyorsun?

3. En çok hangi sosyal medya platformunu kullanıyorsun?

4. İşlerini genellikle hangi araçlarla planlıyorsun?

5. Yeni bir uygulama keşfetmek için araştırma yapar mısın?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Sosyal medyada ne kadar sıklıkta içerik paylaşıyorsun?

7. Hangi tür içerikleri daha çok tüketiyorsun?

8. Online toplantılara katılma sıklığın nedir?

Sen geleneksel girişimcisin!

Sen yeniliklere karşı biraz daha temkinli yaklaşıyor ve olabildiğince bildiklerinden şaşmıyorsun. Tanıdık yöntemler tercih ediyorsun. Tıpkı bir geleneksel girişimci gibi! İşletmende dijital dönüşümü yavaş bir şekilde benimseyebilir ve zaman içerisinde dijital dünyaya entegre olabilirsin. Zamanla bu değişime ayak uydurarak mükemmel işler yapacağına eminiz.

Sen dengeli bir girişimcisin!

Teknoloji ile ilgileniyorsun ama tamamen de hakim değilsin. Aslında orta seviyede bir teknoloji bilgin var. Dijital araçları zaman zaman kullansan da o geleneksel kısmı da kolay bir şekilde bırakamıyorsun. Yeniliklere açıksın ama aslında geleneksel ile dijital dünya arasında bir yerdesin. Her iki tarafı da dengeli bir şekilde yönetmeye çalışıyorsun.

Sen dijital girişimcisin!

Dijital senin dünyan olmuş. Pek çok işini dijitalden halledebiliyorsun. Bu yüzden de dijitalleşme konusunda oldukça cesur ve proaktif bir yaklaşım sergiliyorsun. Teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak, işletmenin büyüme potansiyelini maksimize edebiliyorsun. Dijital dünyadaki varlığını her geçen gün güçlendirebilen, yenilikçi bir tarzın var.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın