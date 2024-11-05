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Opel Fiyat Listesi Kasım 2024: Opel Corsa, Astra, Crossland, Mokka ve Grandland Güncel Fiyatlar

etiket Opel Fiyat Listesi Kasım 2024: Opel Corsa, Astra, Crossland, Mokka ve Grandland Güncel Fiyatlar

Opel
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
05.11.2024 - 15:59

Kasım ayının gelmesiyle otomobil markaları da fiyat güncellemesine gitti. Ülkemizde en çok tercih edilen markalardan biri olan Opel Kasım ayı fiyatlarını güncelledi.  Alman otomotiv üreticisi Opel Kasım 2024 fiyatları da merak konusu oldu. Peki, Opel Corsa, Astra, Mokka, Crossland, Grandland ne kadar oldu? 

İşte Opel Kasım 2024 güncel fiyat listesi.

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Opel fiyat listesi Kasım 2024

Opel fiyat listesi Kasım 2024

Opel'in en uygun fiyatlı modeli Corsa, Kasım ayı itibarıyla 1.075.900 TL'den satışa sunuldu.

Aşağıda yer alan fiyatlar, tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Opel Corsa fiyat listesi Kasım 2024

Opel Corsa fiyat listesi Kasım 2024

  • 1.2 75 HP Benzin MT5 Edition 1.075.900 TL

  • 1.2 100 HP Benzin AT8 Edition 1.298.900 TL

  • 1.2 100 HP Benzin AT8 GS 1.358.900 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate 1.398.900 TL

  • e-Corsa 100 kW Ultimate 1.395.900 TL

Opel Astra fiyat listesi Kasım 2024

Opel Astra fiyat listesi Kasım 2024

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 Edition 1.606.900 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 GS 1.737.900 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate 1.908.900 TL

  • 115 kW Ultimate 1.767.900 TL

Opel Mokka fiyat listesi Kasım 2024

Opel Mokka fiyat listesi Kasım 2024

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 Edition 1.588.900 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 GS 1.711.900 TL

  • 100 kW Ultimate 1.600.900 TL

Opel Crossland fiyat listesi Kasım 2024

Opel Crossland fiyat listesi Kasım 2024
  • 1.2 130 HP Benzin AT6 Essential 1.477.900 TL
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Opel Grandland fiyat listesi Kasım 2024

Opel Grandland fiyat listesi Kasım 2024

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 GS 1.907.900 TL

  • 1.2 130 HP Benzin AT8 Ultimate 1.997.900 TL

  • 1.5 130 HP Dizel AT8 GS 1.997.900 TL

  • 1.5 130 HP Dizel AT8 Ultimate 2.093.900 TL

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