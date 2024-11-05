Opel Fiyat Listesi Kasım 2024: Opel Corsa, Astra, Crossland, Mokka ve Grandland Güncel Fiyatlar
Opel Fiyat Listesi Kasım 2024: Opel Corsa, Astra, Crossland, Mokka ve Grandland Güncel Fiyatlar
Kasım ayının gelmesiyle otomobil markaları da fiyat güncellemesine gitti. Ülkemizde en çok tercih edilen markalardan biri olan Opel Kasım ayı fiyatlarını güncelledi. Alman otomotiv üreticisi Opel Kasım 2024 fiyatları da merak konusu oldu. Peki, Opel Corsa, Astra, Mokka, Crossland, Grandland ne kadar oldu?
İşte Opel Kasım 2024 güncel fiyat listesi.
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Opel fiyat listesi Kasım 2024
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Opel Corsa fiyat listesi Kasım 2024
Opel Astra fiyat listesi Kasım 2024
Opel Mokka fiyat listesi Kasım 2024
Opel Crossland fiyat listesi Kasım 2024
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