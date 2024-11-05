Renault Fiyat Listesi Kasım 2024: Renault Austral, Clio, Megane, Taliant, Captur Güncel Fiyatlar

Kasım ayının gelmesiyle otomoil markalarının fiyat listeleri de güncellenmeye başladı. Kasım ayı otomobil fiyatları araıştırılırken ülkemizde en çok tercih edilen markalardan biri olan Renault Kasım fiyatları merak konusu oldu. Her ay fiyatları araştırılan Renault Kasım güncel fiyatlarını açıkladı. Renault Kasım fiyat listesi, 5 Kasım itibarıyla güncellendi. Peki, Austral, Clio, Megane, Taliant, Captur ne kadar oldu?

İşte, Renault Kasım 2024 fiyat listesi.

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