Skoda Fiyat Listesi Kasım 2024: Octavia, Scala, Kamiq, Karoq, Fabia ve Kodiaq Güncel Fiyatlar

Çek otomobil devi Skoda, ülkemizde tercih edilmeye devam ediyor. Yeni ayın başlangıcıyla birlikte, otomobil markaları da fiyatlarında güncellemeye gitti. Skoda Kasım ayı fiyatları da yeni müşterileri tarafından merak ediliyor. Markanın en çok tercih edilen opsiyonlarından biri olan Octavia Kasım fiyatı araştırılıyor.

Peki, Kamiq, Karoq, Scala, Fabia ve Kodiaq ne kadar oldu?

İşte Skoda Kasım 2024 fiyat listesi.

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