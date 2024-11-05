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Skoda Fiyat Listesi Kasım 2024: Octavia, Scala, Kamiq, Karoq, Fabia ve Kodiaq Güncel Fiyatlar

etiket Skoda Fiyat Listesi Kasım 2024: Octavia, Scala, Kamiq, Karoq, Fabia ve Kodiaq Güncel Fiyatlar

Skoda
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
05.11.2024 - 15:10

Çek otomobil devi Skoda, ülkemizde tercih edilmeye devam ediyor. Yeni ayın başlangıcıyla birlikte, otomobil markaları da fiyatlarında güncellemeye gitti. Skoda Kasım ayı fiyatları da yeni müşterileri tarafından merak ediliyor. Markanın en çok tercih edilen opsiyonlarından biri olan Octavia Kasım fiyatı araştırılıyor.

Peki, Kamiq, Karoq, Scala, Fabia ve Kodiaq ne kadar oldu? 

İşte Skoda Kasım 2024 fiyat listesi.

Kaynak

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Skoda Fiyat Listesi

Skoda Fiyat Listesi

Markanın en uygun fiyatlı otomobili konumunda yer alan Fabia Kasım ayında 1.360.400 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 

Aşağıda yer alan fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Skoda Fabia fiyat listesi Kasım 2024

Skoda Fabia fiyat listesi Kasım 2024

  • Škoda Fabia Premium 1.0 TSI 110 PS DSG 1.360.400 TL

  • Škoda Fabia Monte Carlo 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.600.400 TL

Skoda Scala fiyat listesi Kasım 2024

Skoda Scala fiyat listesi Kasım 2024

  • Škoda Scala Elite 1.0 TSI 110 PS DSG 1.560.400 TL

  • Škoda Scala Premium 1.0 TSI 110 PS DSG 1.750.400 TL

  • Škoda Scala Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.820.400 TL

  • Škoda Scala Monte Carlo 1.5 TSI ACT 150 PS DSG  1.990.400 TL

Skoda Octavia fiyat listesi Kasım 2024

Skoda Octavia fiyat listesi Kasım 2024

  • Yeni Škoda Octavia Elite 1.5 TSI ACT e-TEC 150 PS DSG 1.800.400 TL

  • Yeni  Škoda Octavia Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 1.910.400 TL

  • Yeni Škoda Octavia Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 2.010.400 TL

  • Yeni Škoda Octavia Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG 2.250.400 TL

  • Yeni Škoda Octavia RS 2.10 TSO 265 PS DSG 3.650.400 TL

Skoda Kamiq fiyat listesi Kasım 2024

Skoda Kamiq fiyat listesi Kasım 2024

  • Škoda Kamiq Elite 1.0 TSI 110 PS DSG 1.660.400 TL

  • Škoda Kamiq Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.760.400 TL

  • Škoda Kamiq Premium 1.0 TSI 110 PS DSG 1.845.400 TL

  • Škoda Kamiq Premium 1.5 TSI 150 PS DSG 1.915.400 TL

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Skoda Karoq fiyat listesi Kasım 2024

Skoda Karoq fiyat listesi Kasım 2024

  • Škoda Karoq Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 2.080.400 TL

  • Škoda Karoq Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 2.360.400 TL

  • Škoda Karoq Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 2.450.900 TL

Skoda Kodiaq fiyat listesi Kasım 2024

Skoda Kodiaq fiyat listesi Kasım 2024

  • Škoda Kodiaq Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 2.750.400 TL 

  • Škoda Kodiaq Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 3.150.400 TL

  • Škoda Kodiaq Prestige 2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x4 4.800.400 TL

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