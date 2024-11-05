Skoda Fiyat Listesi Kasım 2024: Octavia, Scala, Kamiq, Karoq, Fabia ve Kodiaq Güncel Fiyatlar
Skoda Fiyat Listesi Kasım 2024: Octavia, Scala, Kamiq, Karoq, Fabia ve Kodiaq Güncel Fiyatlar
Çek otomobil devi Skoda, ülkemizde tercih edilmeye devam ediyor. Yeni ayın başlangıcıyla birlikte, otomobil markaları da fiyatlarında güncellemeye gitti. Skoda Kasım ayı fiyatları da yeni müşterileri tarafından merak ediliyor. Markanın en çok tercih edilen opsiyonlarından biri olan Octavia Kasım fiyatı araştırılıyor.
Peki, Kamiq, Karoq, Scala, Fabia ve Kodiaq ne kadar oldu?
İşte Skoda Kasım 2024 fiyat listesi.
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Skoda Fiyat Listesi
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Skoda Fabia fiyat listesi Kasım 2024
Skoda Scala fiyat listesi Kasım 2024
Skoda Octavia fiyat listesi Kasım 2024
Skoda Kamiq fiyat listesi Kasım 2024
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