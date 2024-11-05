Köylü Fenomenlerin İçerik Kavgası Tartışma Yarattı
Köylü Fenomenlerin İçerik Kavgası Tartışma Yarattı
Özellikle pandemi sonrası hiç görmediğimiz kadar yeni fenomene, içeriğe rastladık. Kimi danslarıyla şakalarıyla ortamı şenlendirirken kimi de günlük hayatını aktardı. Son günlerde de köylü fenomen gerginliği var. Köy hayatını çekmeleriyle gündeme gelen iki fenomen arasında da içerik gerginliği çıktı.
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Keçiperver isimli fenomeni iki yıl önce çektiği bu vlogla tanımıştık.
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Bir diğer fenomen gezenoğlak ise son zamanlarda büyük bir çıkış yaparak Instagram'da takipçi sayısında 2 milyonlara yaklaştı.
Keçiperver ise bu içeriklerin kopya olduğunu söyledi.
Ardından esinlendiğini inkar ettiğini öne sürdü.
Ardından bir soruyu şöyle yanıtladı.
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