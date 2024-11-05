Köylü Fenomenlerin İçerik Kavgası Tartışma Yarattı

Özellikle pandemi sonrası hiç görmediğimiz kadar yeni fenomene, içeriğe rastladık. Kimi danslarıyla şakalarıyla ortamı şenlendirirken kimi de günlük hayatını aktardı. Son günlerde de köylü fenomen gerginliği var. Köy hayatını çekmeleriyle gündeme gelen iki fenomen arasında da içerik gerginliği çıktı.